Як повідомив речник НАТО полковник Мартін О'Доннелл, командування було передано в четвер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Про що може свідчити таке рішення

НАТО перейняло контроль над протиповітряною обороною в Польщі, яку раніше контролювали США. Тепер Альянс захищатиме ключові логістичні центри в Польщі, які відіграють критичну роль у доставці військової допомоги для України.

Така зміна є частиною тривалих зусиль із перерозподілу відповідальності за підтримку України від США до європейських союзників, зважаючи на невизначеність майбутньої політики США.

Союзники Альянсу готуються до можливого скорочення американської підтримки України наступного року. Дональд Трамп неодноразово ставив під сумнів важливість допомоги Україні та роль США у НАТО. Хоча він заявив про намір зупинити війну, поки що невідомо, чи продовжуватиме його адміністрація військову підтримку Києва.

У контексті цієї невизначеності адміністрація Байдена працює над тим, щоб зміцнити Україну на полі бою та забезпечити їй сильні позиції у разі переговорів. Зокрема, США оголосили про новий пакет допомоги на 500 мільйонів доларів. Також НАТО поступово бере на себе функції від американської Групи сприяння безпеці України (SAG-U), яка займалася координацією постачання зброї та обладнання до Києва.

Останню зустріч Контактної групи з питань оборони України (UDCG) під керівництвом США провів міністр оборони Ллойд Остін на авіабазі Рамштайн. Він закликав союзників продовжувати підтримку України.

Коаліція на підтримку України не повинна здригатися. Воно не повинно хитатися. І це не повинно зазнати невдачі,

– зазначив Остін.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що за підсумками "Рамштайну" Україна отримає нові "дуже серйозні системи ППО".