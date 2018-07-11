НАТО должно больше сфокусироваться на результате, а не на денежных вкладах , – эксперт

Заместитель директора Европейских программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Ратко раскритиковал "навязчивую идею" главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страны-члены НАТО должны выделять 2% своего ВВП на военные расходы.

В интервью Le Temps аналитик объяснил, на чем действительно должны сфокусироваться члены Альянса.

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НАТО должно больше сфокусироваться на результате и меньше на денежных вкладах государств-членов. Страны с меньшими затратами на оборону порой делают более эффективный и более весомый вклад, чем те, кто тратит больше. Военные расходы Дании не превышают 1,2% ее ВВП, однако вклад этой страны в безопасность Афганистана оказался одним из самых весомых в НАТО,

– отметил эксперт.

Вместе с тем, если США планируют продолжать давить на союзников из НАТО в вопросе оборонных ассигнований, то они должны оценить результаты каждого из них, чтобы выявить "халявщиков", то есть тех, кто пользуется "зонтиком безопасности", не стремясь сделать свой вклад, –посоветовал Ратко.

"Португалия, Бельгия и даже Словения тратят 75% своих военных расходов на персонал. Это неправильно. Цель, поставленная НАТО – выделять как минимум 20% на оборудование. В этом аспекте положение дел таково: Румыния направляет треть своего военного бюджета на оборудование, в то время как Португалия, Бельгия и Словения – соответственно 10,5 и 4%", – добавил он.

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Напомним, что накануне саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, Трамп заявил, что его страна не должна выполнять роль "свиньи-копилки" для своих союзников по Альянсу.