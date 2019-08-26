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      НАТО и еще 15 стран заявили о непризнании "выборов" в оккупированной Россией Абхазии: перечень

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      НАТО, Украина и еще 14 стран не признают выборы в оккупированной Абхазии
      НАТО, Украина и еще 14 стран не признают выборы в оккупированной Абхазии / 2020news.ge

      О непризнании проведения "выборов" и их результатов в оккупированной Абхазии заявили уже 15 стран. Среди них страны Европы и Северной Америки, а также Североатлантический Альянс.

      НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ, подчеркнул спецпердставник генсекретаря Альянса Джеймс Аппатурай.

       Важно: Россияне проводят "выборы" в оккупированной Абхазии: Украина отказалась их признавать

      Кроме НАТО, о непризнании "выборов" на оккупированной Россией территории заявили еще 15 государств:

      • Соединенные Штаты Америки;
      • Канада;
      • Великобритания;
      • Болгария;
      • Чехия;
      • Эстония;
      • Финляндия;
      • Литва;
      • Латвия;
      • Ирландия;
      • Польша;
      • Румыния;
      • Швеция;
      • Норвегия;
      • Украина.

      Коалиция этих стран также призвала российские власти выполнить обязательства, взятые на себя в 2008 году. Говорится о выводе войск на доконфликтные территории, допуске гуманитарной миссии на оккупированные территории и отзыве признания "независимости" Абхазии и Северной Осетии, сообщает "Грузія online".

      Что известно о российской агрессии против Грузии?
      Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.

      Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, принимали участие боевики из России и Абхазии.

      Следствием российской агрессии стала оккупация части территории Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Швеция Румыния Новости Польши Ирландия Латвия Литва Эстония Чехия Болгария Великобритания Канада Норвегия НАТО Новости США Новости Грузии Южная Осетия Абхазия
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