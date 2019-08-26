НАТО и еще 15 стран заявили о непризнании "выборов" в оккупированной Россией Абхазии: перечень
О непризнании проведения "выборов" и их результатов в оккупированной Абхазии заявили уже 15 стран. Среди них страны Европы и Северной Америки, а также Североатлантический Альянс.
НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ, подчеркнул спецпердставник генсекретаря Альянса Джеймс Аппатурай.
Важно: Россияне проводят "выборы" в оккупированной Абхазии: Украина отказалась их признавать
Кроме НАТО, о непризнании "выборов" на оккупированной Россией территории заявили еще 15 государств:
- Соединенные Штаты Америки;
- Канада;
- Великобритания;
- Болгария;
- Чехия;
- Эстония;
- Финляндия;
- Литва;
- Латвия;
- Ирландия;
- Польша;
- Румыния;
- Швеция;
- Норвегия;
- Украина.
Коалиция этих стран также призвала российские власти выполнить обязательства, взятые на себя в 2008 году. Говорится о выводе войск на доконфликтные территории, допуске гуманитарной миссии на оккупированные территории и отзыве признания "независимости" Абхазии и Северной Осетии, сообщает "Грузія online".
Что известно о российской агрессии против Грузии?
Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.
Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, принимали участие боевики из России и Абхазии.
Следствием российской агрессии стала оккупация части территории Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.