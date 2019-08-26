НАТО и еще 15 стран заявили о непризнании "выборов" в оккупированной Россией Абхазии: перечень

О непризнании проведения "выборов" и их результатов в оккупированной Абхазии заявили уже 15 стран. Среди них страны Европы и Северной Америки, а также Североатлантический Альянс.

НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в рамках ее международно признанных границ, подчеркнул спецпердставник генсекретаря Альянса Джеймс Аппатурай.

Важно: Россияне проводят "выборы" в оккупированной Абхазии: Украина отказалась их признавать

Кроме НАТО, о непризнании "выборов" на оккупированной Россией территории заявили еще 15 государств:

Соединенные Штаты Америки;

Канада;

Великобритания;

Болгария;

Чехия;

Эстония;

Финляндия;

Литва;

Латвия;

Ирландия;

Польша;

Румыния;

Швеция;

Норвегия;

Украина.

Коалиция этих стран также призвала российские власти выполнить обязательства, взятые на себя в 2008 году. Говорится о выводе войск на доконфликтные территории, допуске гуманитарной миссии на оккупированные территории и отзыве признания "независимости" Абхазии и Северной Осетии, сообщает "Грузія online".

Что известно о российской агрессии против Грузии?

Российско-грузинская война 2008 года – вооруженный конфликт между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой.



Война началась вокруг вооруженного противостояния в Южной Осетии в августе 2008 года. В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, принимали участие боевики из России и Абхазии.



Следствием российской агрессии стала оккупация части территории Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.