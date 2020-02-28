НАТО обратилось к России и Асаду из-за атаки на Турцию в Сирии

Североатлантический альянс осудил атаки сирийской провинции Идлиб и призвал Россию и режим Башара Асада прекратить военные действия. Союзники будут продолжать следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО и проводить тесные консультации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга заявил, что Турция является ценным союзником НАТО, которая принимает миллионы беженцев из Сирии.

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По его словам, Турция попросила НАТО о консультации на основании статьи 4 Североатлантического договора.

Справка. 4 статья Североатлантического договора предусматривает возможность просить союзников о консультации, если территориальная целостность, независимость поставлены под угрозу.

Столтенберг призвал вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии.

Мы призываем стороны вернуться к согласованному в 2018 году режиму перемирия, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации,

– отметил генсек НАТО.

По словам политика, сегодняшняя встреча – это знак солидарности с Турцией. НАТО продолжает усиливать противовоздушную оборону Турции. Это помогает противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии.

Накануне Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации на турецкий конвой в Сирии. Ряд стран осудили нападение 27 февраля.

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27 февраля российская авиация атаковала сирийские провинции Идлиб, погибли по меньшей мере 33 турецких военных.

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия русских. Турция также открыла границу в Европу для сирийских беженцев.

Впоследствии турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.

В РФ традиционно утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бэйхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.

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