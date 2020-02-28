НАТО обратилось к России и Асаду из-за атаки на Турцию в Сирии
Североатлантический альянс осудил атаки сирийской провинции Идлиб и призвал Россию и режим Башара Асада прекратить военные действия. Союзники будут продолжать следить за развитием событий на юго-восточной границе НАТО и проводить тесные консультации.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга заявил, что Турция является ценным союзником НАТО, которая принимает миллионы беженцев из Сирии.
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По его словам, Турция попросила НАТО о консультации на основании статьи 4 Североатлантического договора.
Справка. 4 статья Североатлантического договора предусматривает возможность просить союзников о консультации, если территориальная целостность, независимость поставлены под угрозу.
Столтенберг призвал вернуться к соблюдению международного права и поддержать усилия ООН по нахождению устойчивого решения конфликта в Сирии.
Мы призываем стороны вернуться к согласованному в 2018 году режиму перемирия, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации,
– отметил генсек НАТО.
По словам политика, сегодняшняя встреча – это знак солидарности с Турцией. НАТО продолжает усиливать противовоздушную оборону Турции. Это помогает противостоять угрозе ракетных ударов со стороны Сирии.
Накануне Турция созвала экстренное заседание НАТО из-за атаки российской авиации на турецкий конвой в Сирии. Ряд стран осудили нападение 27 февраля.
Россия атаковала Турцию в Сирии: что известно
- 27 февраля российская авиация атаковала сирийские провинции Идлиб, погибли по меньшей мере 33 турецких военных.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. На нем решался вопрос реакции на такие действия русских. Турция также открыла границу в Европу для сирийских беженцев.
- Впоследствии турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада.
- В РФ традиционно утверждают, что якобы российская авиация не наносила удары в районе населенного пункта Бэйхун в зоне Идлиб, где погибли военные Турции.
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