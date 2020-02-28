НАТО звернулося до Росії та Асада через атаку на Туреччину в Сирії

Північноатлантичний альянс засудив атаки сирійській провінції Ідліб і закликав Росію і режим Башара Асада припинити військові дії. Союзники будуть продовжувати стежити за розвитком подій на південно-східному кордоні НАТО і проводити тісні консультації.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу заявив, що Туреччина є цінним союзником НАТО, яка приймає мільйони біженців із Сирії.

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За його словами, Туреччина попросила НАТО про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору.

Довідка. 4 стаття Північноатлантичного договору передбачає можливість просити союзників про консультації, якщо територіальна цілісність, незалежність поставлені під загрозу.

Столтенберг закликав повернутися до дотримання міжнародного права та підтримати зусилля ООН зі знаходження стійкого рішення конфлікту у Сирії.

Ми закликаємо сторони повернутися до узгодженого в 2018 році режиму перемир'я, щоб уникнути погіршення гуманітарної ситуації,

– наголосив генсек НАТО.

За словами політика, сьогоднішня зустріч – це знак солідарності з Туреччиною. НАТО продовжує посилювати протиповітряної оборони Туреччини. Це допомагає протистояти загрозі ракетних ударів з боку Сирії.

Напередодні Туреччина скликала екстрене засідання НАТО через атаку російської авіації на турецький конвой у Сирії. Низка країн засудили напад 27 лютого.

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27 лютого російська авіація атакувала сирійську провінцію Ідліб, загинули щонайменше 33 турецьких військових.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. На ній вирішувалося питання реакції на такі дії росіян. Туреччина також відкрила кордон до Європи для сирійських біженців.

Згодом турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада.

У РФ традиційно стверджують, що нібито російська авіація не завдавала ударів в районі населеного пункту Бейхун в зоні Ідліб, де загинули військові Туреччини.

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