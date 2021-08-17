Наученный горьким опытом, – Жан Беленюк рассказал, почему не участвует в драках в Раде

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, который является народным депутатом от "Слуги народа", рассказал, что не принимает участия в драках в парламенте, потому что научен горьким опытом коллег.

Спортсмен отметил, что представители всех фракций воспринимают его положительно. Однако, по словам борца, если они перейдут черту, то можно их пригласить в "зал или ринг".

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Горький опыт с молодости

Жан Беленюк вспомнил, как в 10 классе не сдержал эмоций и во время урока ударил одноклассника, которого после этого забрала скорая помощь.

Это стоило седых волос моим близким и родным, и я сам перенервничал. Я ходил на борьбу, уже был мастером спорта, призером чемпионата Европы. И меня выгнали из школы за этот инцидент. И детская комната милиции была здесь на Подоле неподалеку,

– сказал олимпийский чемпион.

"Слуга" справедливо отметил, что атлет его уровня – это человек с оружием. Ведь знания и физическая сила дают преимущество над рядовыми людьми.

Следовательно, нужно максимально управлять своими эмоциями учитывая то, что любой удар может нанести существенный ущерб: "Это не удар дяди с улицы, который ничем не занимался".

По словам Жана Беленюка, после того случая с одноклассником, с которым все было в порядке, он старается не лезть ни с кем в драки.

Я научен горьким опытом и шишками, которые набили другие спортсмены, не сумевшие контролировать эмоции в определенное время,

– подытожил нардеп.

Тем не менее профессиональные спортсмены-депутаты участия в них не принимают.

"Золото" Беленюка на Олимпиаде

Жан Беленюк поехал на Олимпиаду в Токио с одной целью – завоевать золотую медаль игр.

В итоге он стал единственным украинским спортсменом, которому удалось занять первое место.

Борец уверенно прошел всю турнирную дистанцию, а в финале победил венгра со счетом 5:1.

В Верховной Раде словесные перепалки, конфликты, стычки и драки между народными избранниками – происходят часто.

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