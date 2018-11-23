"Научиться жить в условиях санкций": Лавров дал россиянам совет

России пора научиться жить в режиме санкций. Именно такое заявление, находясь в Италии, сделал для своих соотечественников министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом информирует ТАСС.

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Мы сделали один вывод для себя: в ситуации, когда политизированные решения принимаются с целью то ли наказать Россию, то ли, как в случае с американскими санкциями, ослабить конкурентов, нам следует научиться, и мы уже во многом научились жить в этой ситуации. Жить так, чтобы не зависеть от людей, доказавших свою ненадежность как торговые и экономические партнеры,

– высказался Лавров.

В то же время российский министр намекнул на то, что надеется на быстрое снятие экономических ограничений с России.

По его словам, существует много стран, которые якобы считают санкции против РФ ненормальными.

"В том числе и Италия. Мы приветствуем это, но не можем делать в этой сфере первые шаги навстречу нашим коллегам. Они должны сами определиться", – намекнул Лавров.

Напомним, 8 ноября США ввели новые санкции против России, связанные с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.