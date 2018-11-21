"США – не всемогущи": В Кремле оценили новые антироссийские санкции Вашингтона

В МИД России новые санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию традиционно назвали "попытками давления". Там утверждают, что причина этому - "неуклюжие последствия внутриполитического раздора США".

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: Санкции против Кремля: ПА НАТО приняла сразу три критические резолюции по России

24 канал писал, что США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию в обход санкций Вашингтона. В санкционный список попали 6 физических лиц и 3 организации, которые способствовали поставке нефти правительству страны.

В Кремле не замедлили с реакцией. Так, МИД РФ поспешило назвать такую ​​политику Соединенных Штатов "неуклюжей".

При этом основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. В итоге получается неуклюже,

– говорится в сообщении ведомства.

Российское министерство считает, что Вашингтон "в очередной раз продемонстрировал неспособность" изменить линию РФ на мировой арене.

"Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о всемогуществе США, в чем они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно", – заявили в РФ.

Напомним, 8 ноября США ввели новые санкции против России, связанные с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.