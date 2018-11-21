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      "США – не всемогущи": В Кремле оценили новые антироссийские санкции Вашингтона

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      В МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции Вашингтона
      В МИД России отреагировали на новые антироссийские санкции Вашингтона / Фото из открытых источников

      В МИД России новые санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию традиционно назвали "попытками давления". Там утверждают, что причина этому - "неуклюжие последствия внутриполитического раздора США".

      Об этом сообщает ТАСС.

      Читайте также: Санкции против Кремля: ПА НАТО приняла сразу три критические резолюции по России

      24 канал писал, что США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию в обход санкций Вашингтона. В санкционный список попали 6 физических лиц и 3 организации, которые способствовали поставке нефти правительству страны.

      В Кремле не замедлили с реакцией. Так, МИД РФ поспешило назвать такую ​​политику Соединенных Штатов "неуклюжей".

      При этом основные причины введения санкций кроются во внутриполитическом раздоре в США, когда каждая из сторон стремится заработать очки любым способом, в том числе на международном направлении. В итоге получается неуклюже,
      – говорится в сообщении ведомства.

      Российское министерство считает, что Вашингтон "в очередной раз продемонстрировал неспособность" изменить линию РФ на мировой арене.

      "Американским политикам стоило бы начать выбираться из плена иллюзий о всемогуществе США, в чем они сами себя убедили. Заниматься самообманом опасно", – заявили в РФ.

      Напомним, 8 ноября США ввели новые санкции против России, связанные с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

      Теги: Новости политики Новости России Иран Война в Сирии Санкции Новости США
      Источник: 24 Канал
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