"США – не всемогутні": У Кремлі оцінили нові антиросійські санкції Вашингтона

У МЗС Росії нові санкції проти російських компаній за поставки нафти з Ірану до Сирії традиційно назвали "спробами тиску". Там стверджують, що причина цьому – "незграбні наслідки внутрішньополітичного розбрату США".

Про це повідомляє ТАСС.

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24 канал писав, що США ввели санкції проти російських компаній за поставки нафти з Ірану до Сирії в обхід санкцій Вашингтона. До санкційних списків потрапили 6 фізичних осіб і 3 організації, які сприяли постачанню нафти уряду країни.

У Кремлі не забарилися з реакцією. Так, МЗС РФ поспішило назвати таку політику Сполучених Штатів "незграбною".

При цьому основні причини введення санкцій криються у внутрішньополітичному розбраті в США, коли кожна зі сторін прагне заробити очки будь-яким способом, в тому числі на міжнародному напрямку. У підсумку виходить незграбно,

– мовиться у повідомленні відомства.

Російське міністерство вважає, що Вашингтон "вкотре продемонстрував нездатність" змінити лінію РФ на світовій арені.

"Американським політикам варто було б почати вибиратися з полону ілюзій про всемогутність США, в чому вони самі себе переконали. Займатися самообманом небезпечно", – заявили у РФ.

Нагадаємо, 8 листопада США ввели нові санкції проти Росії, які пов’язані з анексією Криму і агресією на Донбасі.