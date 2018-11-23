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      "Навчитися жити в умовах санкцій": Лавров дав росіянам пораду

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      Лавров заявив, що РФ має навчитися жити із санкціями
      Лавров заявив, що РФ має навчитися жити із санкціями / Ілюстративне фото

      Росії пора навчитися жити в режимі санкцій. Саме таку заяву, перебуваючи в Італії, зробив для своїх співвітчизників міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

      Про це інформує ТАСС.

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      Ми зробили один висновок для себе: в ситуації, коли політизовані рішення приймаються з метою чи то покарати Росію, чи то, як у випадку з американськими санкціями, послабити конкурентів, нам слід навчитися, і ми вже багато в чому навчилися, жити в цій ситуації. Жити так, щоб не залежати від людей, які довели свою ненадійність як торгові і економічні партнери,
      – висловився Лавров.

      Водночас російський міністр натякнув на те, що сподівається на швидке зняття економічних обмежень із Росії.

      За його словами, існує багато країн, які начебто вважають санкції проти РФ ненормальними.

      "Зокрема й Італія. Ми вітаємо це, але не можемо робити в цій сфері перші кроки назустріч нашим колегам. Вони повинні самі визначитися", – натякнув Лавров.

      Нагадаємо, 8 листопада США ввели нові санкції проти Росії, які пов’язані з анексією Криму і агресією на Донбасі.

      Теги: Новини політики Санкції Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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