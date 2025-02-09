8 февраля стало известно, что страны Балтии отсоединились от российской энергосистемы после 20 лет подготовки. Латвия, Литва и Эстония уже несколько лет не покупали электроэнергию у страны-агрессора, но оставались соединенными с ней сетью, передает 24 Канал.

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"Прощай, Россия"

9 февраля вечером произошло присоединение стран Балтии к европейской энергетической системе ENTSO-E. По случаю этого события в Литве состоялось мероприятие "День энергетической независимости". В нем, в частности, приняли участие президенты стран Балтии, Польши и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мы разрываем последние связи с Россией. Наконец свобода от угроз и шантажа. Это исторический день!

– написала президент Еврокомиссии в соцсети "Х".

В сети распространили видео, где президент Литвы Гитанас Науседа разговаривает по телефону и приветствует присоединение своей и соседних стран к системе ENTSO-E словами: "Гудбай, раша! Мы сделали это!".

Балтийские страны радуются, что избавились от зависимости от России: смотрите видео

Справка: Страны Балтии были последними государствами ЕС, чьи электросети все еще полностью работали в энергосистеме России и Беларуси.

К слову, Владимир Зеленский прокомментировал событие, добавив, что Украина полностью синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E в 2022 году.