Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининград исторически литовский город, который должен вернуть свое название и сохранить последние следы литовской культуры. На это заявление уже истерически отреагировали в России.

В частности, представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова назвала Науседу "картонной дурочкой". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В России призвали Науседу "учить историю"

Гитанас Науседа резко отреагировал на решение России переименовать музей классика литовской литературы Кристионаса Донелайтиса в Калининграде.

Он назвал это "очередной неприемлемой попыткой переписать историю".

Несмотря на то, что древних жителей Малой Литвы, которая сейчас является частью так называемой Калининградской области, давно нет, последние следы литовской культуры там должны быть сохранены. Как бы Россия не пыталась, Караляучус никогда не станет Калининградом!

– написал Науседа в Х.

Такие высказывания не пришлись по душе Захаровой. Обозвав президента Литвы "картонной дурочкой", она призвала его изучать историю.

"Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями", – выдала представительница страны-оккупанта.

Поддержать ее бессмысленные высказывания решил также путинский прихвостень Дмитрий Песков. Он заявил, что слова Науседы "показывают территориальные притязания Вильнюса и оправдывают принимаемые меры безопасности".