Кремль пытался скрыть, что Навального могли отравить в тюрьме, – The Insider

Российские власти пытались скрыть, что у Навального перед смертью были боли в животе, рвота и судороги. Именно эта информация исчезла из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Власти целенаправленно убрали упоминания о симптомах, которые не укладывались в так называемую "официальную версию". Об этом говорится в материале расследователей The Insider, которые получили доступ к "сотням" официальных документов, связанных со смертью политика Алексея Навального.

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У Навального были симптомы отравления

В The Insider, в частности, выложили копии двух версий постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые подписал следователь Александр Варапаев. В обоих вариантах документа говорится, что Навальный "почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья" и сообщил об этом дежурному, который вывел его со двора в помещение камерного типа.

Далее, осужденный Навальный А. А. лег на пол, после чего начал жаловаться на резкую боль в области живота, у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем немедленно было сообщено медицинским работникам колонии,

– говорится в первоначальной версии.

В более поздней – окончательной версии – упоминания о боли в животе, рвоте и судорогах уже нет.

Далее состояние осужденного Навального А. А. резко ухудшилось, о чем немедленно было сообщено начальнику филиала "Медицинская часть Nº7" ФКУЗ МСЧ-11 ФСИН России Лысюку А. В., который по прибытии принял решение о перемещении осужденного Навального А. А. в медицинскую часть, а также о вызове бригады скорой медицинской помощи,

– сказано в финальной версии документа.

Реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления "Новичком" в 2020 году в комментарии The Insider высказал мнение, что "вряд ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления", и предположил, что это могло быть фосфороорганическое вещество.