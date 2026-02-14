Зеленский рассказал о том, не боится ли быть отравленным, как Навальный
Оказалось, что оппозиционера Алексея Навального таки убили. Владимир Зеленский честно ответил, боится ли повторить его судьбу.
Окончательная экспертиза показала, что российскому оппозиционеру Навальному "помогли" умереть в тюрьме. В организме политика нашли эпибатидин – опасный токсин ядовитых лягушек-дротиков, передает 24 Канал.
Как Зеленский отреагировал на известие об отравлении Навального?
Во время пресс-конференции в Мюнхене у Владимира Зеленского поинтересовались, не боится ли он того, что Путин может использовать те же токсины против него, и что Запад должен сделать, чтобы этого не допустить.
Это очень сложный вопрос. Я не знаю, что будет завтра. Мы каждый день боремся и продолжаем эту борьбу за выживание. Я не думаю о себе,
– ответил президент.