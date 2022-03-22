Навального приговорили к 9 годам строгого режима за "особо крупное мошенничество"

Лефортовский суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима. Также его оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.

Суд признал Навального виновным в особо крупном мошенничестве. Осудили его по новому делу "о мошенничестве и неуважении к суду".

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Навальный совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием,

– говорится в приговоре судьи.

Согласно приговору, суд установил вину Навального по всем 4 поставленным ему эпизодам особо крупного мошенничества.

Также оппозиционера осудили за "неуважение к правосудию". Однако наказание на этот счет будет известно позже.

Защита оппозиционера настаивала на оправдательных приговорах и указала на отсутствие в действиях Навального состава преступления.

В чем обвиняют Навального

Согласно фабуле дела, Навальный создал организованную группу в составе его соратников Леонида Волкова, Романа Рубанова и других соучастников, которая собирала у неограниченного круга лиц средства на деятельность ряда его организаций.

ФБК, "Фонд защиты прав граждан" и "Штаб Навального" – признали в России экстремистскими и запретили их.

По версии следствия, вместо уставной деятельности, деньги Навальный тратил на "экстремизм и личные нужды".

"Оскорбление судьи"

По версии следствия, оппозиционер, "пренебрегая общепринятыми нормами морали и нравственности, желая унизить ее и помешать нормальному судопроизводству", оскорбил мирового судью Веру Акимову.

Также, как следует из фабулы дела, Навальный оскорбил прокурора Екатерину Фролову, которая поддерживала обвинение против него на процессе по делу о клевете на ветерана.

Навальный вину не признал и заявил, что вменяемые ему действия являются нормальной политической деятельностью.

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