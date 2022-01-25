Навального в России внесли в список экстремистов и террористов

Алексей Навальный в январе 2022 года был внесен в список террористов и экстремистов Российского финансового мониторинга. Также в список попали его соратники, в частности Любовь Соболь.

Это произошло якобы потому, что "есть сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности". Согласно законодательству, банковские счета людей из списка должны быть заморожены.

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Также в список попали Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов и другие.

Навальный появился на обложке TIME

Российский оппозиционер появился на обложке TIME. Подпись к изображению – "Человек, которого боится Путин. Письма из колонии Алексея Навального – российского диссидента, находящегося в тюрьме".

Кроме того, Навальный дал интервью из колонии. Оппозиционер заявил, что большинству заключенных запретили общаться с ним.

По словам политика, окна в его бараке – заклеили белой бумагой, пропускающей свет, однако не видно ничего, что происходит снаружи. Навальный заметил, что живет как в коробке для обуви.

Также политик подчеркнул: он здраво оценивал возможности европейских стран и США повлиять на преследование его в России.

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