Навальному не дадут сразу умереть, из него будут делать инвалида, – Яковенко
Осужденный оппозиционер Алексей Навальный находится в критическом состоянии. Он объявил голодовку, однако Кремль не позволит ему сразу так легко умереть.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что уничтожение Навального было всегда основной целью Путина.
К теме Спокойного правления у Путина не будет, – Яковенко о протестах россиян
"Не получилось отравить – тогда сгноить в тюрьме. Навальному не дадут сразу умереть, его будут принудительно кормить, попытаются превратить в инвалида. Я думаю, это такая тактика", – сказал Яковенко.
Что будет, если Навальный все же умрет
• Действия Запада
По словам Яковенко, если же Навальный умрет в тюрьме – будут очень серьезные санкции США в отношении России.
Байден об этом уже заявил,
– отметил журналист.
Он добавил, что в Европе также прибегнут к более решительным санкциям.
• Действия России
Яковенко отметил, что в России в таком случае протест переформатируют. В любом случае, штабы Навального ликвидируют. Однако создадут новые организации, которые будут иметь новую тактику.
Протест будет продолжаться, ведь никуда не девается причина – Путин не дает никакого будущего для молодежи,
– пояснил журналист.
По его мнению, это та причина, что будет всегда призывать к новым волнам протестов.
В каком состоянии Навальный
- Он объявил голодовку в конце марта. Главное его требование – чтобы допустили частного врача.
- Дело в том, что у оппозиционера сильные боли в спине.
- Врач Навального сообщила о критическом состоянии политика из-за низкого уровня калия в крови. Это может стать причиной остановки сердца.
Яковенко о последних событиях в России: смотрите видео
Поделиться новостью