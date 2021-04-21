Осужденный оппозиционер Алексей Навальный находится в критическом состоянии. Он объявил голодовку, однако Кремль не позволит ему сразу так легко умереть.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что уничтожение Навального было всегда основной целью Путина.

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"Не получилось отравить – тогда сгноить в тюрьме. Навальному не дадут сразу умереть, его будут принудительно кормить, попытаются превратить в инвалида. Я думаю, это такая тактика", – сказал Яковенко.

Что будет, если Навальный все же умрет

• Действия Запада

По словам Яковенко, если же Навальный умрет в тюрьме – будут очень серьезные санкции США в отношении России.

Байден об этом уже заявил,

– отметил журналист.

Он добавил, что в Европе также прибегнут к более решительным санкциям.

• Действия России

Яковенко отметил, что в России в таком случае протест переформатируют. В любом случае, штабы Навального ликвидируют. Однако создадут новые организации, которые будут иметь новую тактику.

Протест будет продолжаться, ведь никуда не девается причина – Путин не дает никакого будущего для молодежи,

– пояснил журналист.

По его мнению, это та причина, что будет всегда призывать к новым волнам протестов.

В каком состоянии Навальный

Он объявил голодовку в конце марта. Главное его требование – чтобы допустили частного врача.

Дело в том, что у оппозиционера сильные боли в спине.

Врач Навального сообщила о критическом состоянии политика из-за низкого уровня калия в крови. Это может стать причиной остановки сердца.

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