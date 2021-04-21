Засуджений опозиціонер Олексій Навальний перебуває у критичному стані. Він оголосив голодування, однак Кремль не дозволить йому одразу так легко померти.

Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він додав, що знищення Навального було завжди основною метою Путіна.

До теми Спокійного правління у Путіна не буде, – Яковенко про протести росіян

"Не вийшло отруїти – тоді згноїти в тюрмі. Навальному не дадуть одразу померти, його примусово годуватимуть, спробують перетворити в інваліда. Я думаю, це така тактика", – сказав Яковенко.

Що буде, якщо Навальний все ж помре

• Дії Заходу

За словами Яковенка, якщо ж Навальний помре у в'язниці – будуть дуже серйозні санкції США щодо Росії.

Байден про це вже заявив,

– наголосив журналіст.

Він додав, що в Європі також вдадуться до більш рішучих санкцій.

• Дії Росії

Яковенко зауважив, що в Росії у такому разі протест переформатують. У будь-якому випадку, штаби Навального ліквідують. Однак створять нові організації, які матимуть нову тактику.

Протест буде тривати, адже нікуди не дівається причина – Путін не дає жодного майбутнього для молоді,

– пояснив журналіст.

На його думку, це та причина, яка буде завжди закликали до нових хвиль протестів.

В якому стані Навальний

Він оголосив голодування наприкінці березня. Головна його вимога – щоб допустили приватного лікаря.

Річ у тім, що в опозиціонера сильні болі у спині.

Лікарка Навального повідомила про критичний стан політика через низький рівень калію у крові. Це може стати причиною зупинки серця.

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