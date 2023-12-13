Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что Навальный является личным узником Путина. Поэтому он будет находиться за решеткой, пока глава Кремля остается у власти.

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Навальный сам определяет свою судьбу

У Путина очень личное отношение к своим врагам. Это отношение "почувствовал" на себе оппозиционер Борис Немцов (его убили в центре Москвы в 2015 году, – 24 Канал) и бизнесмен Михаил Ходорковский (провел в тюрьме более 10 лет, – 24 Канал).

Путин человек мстительный и злобный и поэтому имеет личных врагов. Навальный относится к ним. Он будет сидеть в тюрьме, пока Путин будет находиться у власти. Однако есть только один вопрос: выживет ли Навальный за решеткой, доживет ли до конца путинского правления?

– подчеркнул оппозиционный журналист.

Игорь Яковенко считает, что возвращение Навального в Россию было ошибкой. Однако, в отличие от Путина, оппозиционер является человеком, который сам определяет свою судьбу, принимает решения и сейчас несет личную ответственность за них.

Заключение Навального В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления "Новичком". По возвращении его арестовали в Москве и осудили. Сначала он получил срок заключения 2 года 8 месяцев. В 2022 году – приговор на 9 лет колонии, а в 2023-м – его осудили еще на В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления "Новичком". По возвращении его арестовали в Москве и осудили. Сначала он получил срок заключения 2 года 8 месяцев. В 2022 году – приговор на 9 лет колонии, а в 2023-м – его осудили еще на 19 лет заключения в колонии строгого режима.

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