Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что Навальный является личным узником Путина. Поэтому он будет находиться за решеткой, пока глава Кремля остается у власти.
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Навальный сам определяет свою судьбу
У Путина очень личное отношение к своим врагам. Это отношение "почувствовал" на себе оппозиционер Борис Немцов (его убили в центре Москвы в 2015 году, – 24 Канал) и бизнесмен Михаил Ходорковский (провел в тюрьме более 10 лет, – 24 Канал).
Путин человек мстительный и злобный и поэтому имеет личных врагов. Навальный относится к ним. Он будет сидеть в тюрьме, пока Путин будет находиться у власти. Однако есть только один вопрос: выживет ли Навальный за решеткой, доживет ли до конца путинского правления?
– подчеркнул оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко считает, что возвращение Навального в Россию было ошибкой. Однако, в отличие от Путина, оппозиционер является человеком, который сам определяет свою судьбу, принимает решения и сейчас несет личную ответственность за них.
Заключение НавальногоВ январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения от отравления "Новичком". По возвращении его арестовали в Москве и осудили. Сначала он получил срок заключения 2 года 8 месяцев. В 2022 году – приговор на 9 лет колонии, а в 2023-м – его осудили еще на 19 лет заключения в колонии строгого режима.
Что известно об исчезновении Навального из российской тюрьмы
- Российский оппозиционер больше недели как исчез из исправительной колонии строгого режима ИК-6 Мелехово во Владимирской области, где отбывает заключение. Соратникам Навального сообщили, что в этой колонии он больше не зарегистрирован.
- Также Навальный не присутствовал на нескольких судебных заседаниях, к которым обычно приобщался по видеосвязи. В то же время в колонии объясняли отсутствие оппозиционера "техническими проблемами".
- Белый дом отреагировал на исчезновение Навального. Представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что оппозиционера следует "немедленно освободить". Более того, по словам Кирби, Навальный "никогда не должен был попадать в тюрьму".