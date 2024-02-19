Мать Навального не пускают к телу политика

Спустя трое суток после сообщения о смерти "оппозиционера" родственники Навального все еще не могут получить его тело. Вероятно, тело могли перевезти в морг города Салехард.

Утром 19 февраля мать Навального и адвокаты приехали в морг, однако внутрь их не пустили. Одного из адвокатов буквально “вытолкали”, а на вопрос, есть ли в морге тело политика, никто не ответил. Об этом написала Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального.

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Тело Навального могли перевезти

В колонии, где сидел политик, матери Навального ответили, что тело перевезли в морг Салехарда. Между тем в самом Салехарде заявляют, что тела у них нет.

Российское оппозиционное издание "Медиазона" выяснило, что на переправе между Лабытнанги и Салехардом, на единственном возможном маршруте из колонии, заметили кортеж. На камеры видеонаблюдения попало четыре автомобиля, в том числе машины Федеральной службы исполнения наказаний.

Учитывая то, что это происходило в полночь, мы предполагаем, что именно этим конвоем тело Навального везли в сторону Салехарда,

– пишет "Медиазона".

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