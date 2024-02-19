Мать Навального не пускают к телу политика
Спустя трое суток после сообщения о смерти "оппозиционера" родственники Навального все еще не могут получить его тело. Вероятно, тело могли перевезти в морг города Салехард.
Утром 19 февраля мать Навального и адвокаты приехали в морг, однако внутрь их не пустили. Одного из адвокатов буквально “вытолкали”, а на вопрос, есть ли в морге тело политика, никто не ответил. Об этом написала Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального.
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Тело Навального могли перевезти
В колонии, где сидел политик, матери Навального ответили, что тело перевезли в морг Салехарда. Между тем в самом Салехарде заявляют, что тела у них нет.
Российское оппозиционное издание "Медиазона" выяснило, что на переправе между Лабытнанги и Салехардом, на единственном возможном маршруте из колонии, заметили кортеж. На камеры видеонаблюдения попало четыре автомобиля, в том числе машины Федеральной службы исполнения наказаний.
Учитывая то, что это происходило в полночь, мы предполагаем, что именно этим конвоем тело Навального везли в сторону Салехарда,
– пишет "Медиазона".
Какие назвали "версии" смерти Навального
- В российской колонии, где удерживали Навального, сначала заявили о том, что тот якобы умер в результате отрыва тромба.
- Впоследствии матери политика сообщили новую причину его гибели – "синдром внезапной сердечной смерти". Анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, заявил, что при таком диагнозе оппозиционер не мог сначала почувствовать себя плохо, а потом потерять сознание.
- ️Полупан отметил, что названную в колонии внезапную остановку сердца могло вызвать отравление "Новичком". Врач заметил, что для людей, которые не имеют наследственной предрасположенности и ранее не имели краткосрочных остановок сердца, – это редкий диагноз.