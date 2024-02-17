В разговоре с 24 Каналом политолог Тарас Загородний проанализировал ситуацию и объяснил, какие угрозы это несет для режима Путина.

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Плохой знак для Путина

Владимир Путин готовится к своему переназначению, то есть так называемых выборов, которые должны пройти в России уже в марте. Так, российская ЦИК отказала в регистрации так называемому оппозиционному кандидату Борису Надеждину. Теперь стало известно о смерти Навального.

"Смерть Навального – плохой знак для режима. Потому что эти действия говорят о его неуверенности и переходе к открытым репрессиям. И это хорошо", – объяснил Загородний.

Он считает, что Навальный был опасной личностью для Украины. Мол, если бы он оказался у власти, то мог имитировать примирение с Западом в обмен на снятие санкций.

"Теперь Западу понятно, что он (Путин – 24 Канал) "слетел с катушек", он будет идти до конца и надо готовиться к войне, в том числе в Европе. Это еще усиливает противоречия среди элит. Они связывали свою жизнь с Западом, а не быть зависимым от Путина", – сказал политолог.

Американский Институт изучения войны назвал реакцию Кремля и россиян "приглушенной". Представитель диктатора Дмитрий Песков впоследствии сказал, что Путину доложили и сейчас проводят все необходимые действия. Прошло несколько незначительных демонстраций у памятника политическим заключенным, но за массовостью следили российские правоохранители.

"Реакция Путина не имеет значения. Режим боится элементарных карточных оппозиционеров. Они уверены, что "побеждают". Это подчеркивает, что они дуют на воду и не хотят неожиданностей. Именно поэтому убили Навального во время Мюнхенской конференции", – добавил Загородний.

Что известно о смерти Навального: основное