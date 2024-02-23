В то же время советник председателя ОПУ Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что это не сможет глобально повлиять на помощь союзников для Украины. Однако ответ Запада на все агрессивные действия Кремля должен быть однозначным и решительным.

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Смерть Навального не повлияет на действия мира

В 2021 году президент США Джо Байден сказал, что предупредил Путина о последствиях, если так называемый российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме. После смерти Навального, в Германии вдруг заговорили о том, что пора передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Война в Восточной Европе – огромная, масштабная, с большим геноцидным компонентом, с постоянными атаками гражданского населения, с линией фронта тысячу триста километров. Это не причина для того, чтобы страна имела инструмент необходимый для защиты в полном объеме. А гибель того или иного в России должна как-то на это повлиять? Это же бред,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Советник председателя ОПУ объяснил, что после смерти Навального западный мир находится в несколько растерянном состоянии. Потому что Владимир Путин демонстративно убил свою альтернативу, показав, что ему безразлично на санкции или другие ограничения со стороны Запада.

В конце концов, Россия до сих пор получает доходы от европейских компаний на их потребительских рынках. Частные компании до сих пор спокойно продают электронику для того, чтобы Россия производила ракеты для атак Украины. Поэтому Путин идет дальше.

"Но относительно того, что происходит после Навального: нет инструмента влияния в западном мире. Есть единственный инструмент влияния, и я не совсем понимаю, почему они этого не понимают. Единственный инструмент влияния, когда у тебя большая война – это все инструменты для Украины", – подчеркнул Подоляк.

С полной помощью от партнеров Украина может одержать победу и тогда Владимира Путина, как и других военных преступников, можно заставить отвечать на те ужасы, которые они совершали в отношении Украины и мира.

Ответ должен быть решительным

Словесные предостережения со стороны Запада – это лишь информационные сообщения, о которых забудут уже через несколько минут после их публикации. Зато у России будет понимание, что если она не проиграет войну, то будет вести себя так, как того пожелает. И будет делать также все, что захочет, ведь никакой ответственности за это не будет.

Какие альтернативы? Какие Навальные? Ничего не будет. Будет тотальная кровавая диктатура на территории России, которая будет постоянно атаковать другие территории,

– подчеркнул Подоляк.

Именно поэтому Западу так важно поддерживать Украину, без неэффективных разговоров и бюрократии. Чем больше логистики, производства, передачи оружия Украине, тем быстрее ВСУ эффективно будут продвигаться по линии фронта и обнулят российские оккупационные группировки.

"Мы сегодня имеем на оккупированной территории более 500 тысяч российских военнослужащих, и только обнуление этих людей позволит эту войну финализировать. После этого внутренние бунты и те, кто там останется в России, спокойно идут на судебные процессы. Нет разницы трибуналы это или другие юридические процедуры", – объяснил Подоляк.

Тогда мир наконец вернется к пониманию ключевой стабилизационной константы. Если кто-то нарушил закон – за это должны быть максимально жестокие неотвратимые наказания.

"Все остальное – это поощрение России к убийствам и еще раз убийствам на внешнем или внутреннем рынках. Сегодня Россия устами Путина или действиями против того же Навального говорит: "Для нас ничего не существует. Все ваши предупреждения больше не работают"", – добавил Подоляк.

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