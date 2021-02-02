Навальный во время суда попросился в МакДональдс: еду привезли, но курьера не пустили
Оппозиционер Алексей Навальный проголодался во время судебного заседания и попросил, чтобы кто-то сходил в МакДональдс. Еду действительно заказали.
Источник: 24 канал
Курьер с едой прибыл под здание суда. Однако силовики его не пустили.
Кстати Плохая девочка, горжусь тобой: суд над Навальным начался с шуток оппозиционера
Пользователи соцсети шутят: "Дайте Алексею поесть".
Суд над Навальным: что известно
- В Москве продолжается суд над оппозиционером по делу "Ив-Роше". Силовики подготовились и заблаговременно оцепили здание, улицы перекрыли. Людей задерживали еще до начала заседания.
- Дело касается вероятных махинаций с "Ив-Роше". Условный срок оппозиционера хотят заменить на реальный – 3,5 года тюрьмы. Все потому, что политик не появлялся в правоохранительные органы, чтобы "отметиться".
- Ранее политику избрали меру пресечения – взяли под стражу на 30 суток.
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