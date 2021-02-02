Навальний під час суду попросився в МакДональдс: їжу привезли, але кур'єра не пустили
Опозиціонер Олексій Навальний зголоднів під час судового засідання та попросив, щоб хтось сходив в МакДональдс. Їжу дійсно замовили.
Джерело: 24 канал
Кур'єр з їжею прибув під будівлю суду. Однак силовики його не пустили.
До речі Погана дівчинка, пишаюся тобою: суд над Навальним розпочався із жартів опозиціонера
Користувачі соцмережі жартують: "Дайте Олексію поїсти".
Суд над Навальним: що відомо
- У Москві триває суд над опозиціонером у справі "Ів-Роше". Силовики підготувались та завчасно оточили будівлю, вулиці перекрили. Людей затримували ще до початку засідання.
- Справа стосується ймовірних махінацій з "Ів-Роше". Умовний термін опозиціонера хочуть замінити на реальний – 3,5 роки в'язниці. Все тому, що політик не з'являвся до правоохоронних органів, аби "відмітитись".
- Раніше політику обрали запобіжний захід – взяли під варту на 30 діб.
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