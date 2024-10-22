"Семейная пара" на службе ФСБ: как корректировщики ракетных ударов работали на врага

Пара агентов ФСБ задержана за передачу данных для ракетных ударов по Украине. Они собирали данные о целях под видом "путешествующей семейной пары".

Задержано двух агентов ФСБ, которые наводили ракеты по пяти областям Украины – сообщают в Службе безопасности Украины. Среди них Донецкая, Киевская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области.

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Как пара фсб наводила ракеты

Одним из нарушителей оказался 27-летний рецидивист, который был ранее наркоторговцем, из Краматорска и его сообщница – 34-летняя сожительница. Они вышли на представителя ФСБ через телеграм-каналы, где они согласились на плату за сбор данных.

Изъятие доказательств сотрудничества агентов с Россией/ Фото: Служба безопасности Украины

Обратите внимание! Под видом "путешествующей пары", злоумышленники собирали координаты для российских ракет и дронов. Также они отслеживали работу ПВО и сообщали о последствиях атак. Во время своих поездок они арендовали квартиры с видом на потенциальные цели. Там, в окнах жилья, они устанавливали телефоны для прямой трансляций оккупантам.

СБУ разоблачили их деятельность и задокументировав их преступления, задержали в Краматорске. Им предъявлено обвинение в государственной измене, за что грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.