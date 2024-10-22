Затримало двох агентів ФСБ, які наводили ракети по п'яти областях України – повідомляють у Службі безпеки України. Серед них Донецька, Київська, Чернігівська, Полтавська та Черкаська області.

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Як пара ФСБ наводила ракети

Одним із порушників виявився 27-річний рецидивіст, який був раніше наркоторговцем, з Краматорська та його спільниця – 34-річна співмешканка. Вони вийшли на представника ФСБ через телеграм-канали, де вони погодились на плату за збір даних.

Вилучення доказів співпраці агентів з Росією/ Фото: Служба безпеки України

Зверніть увагу! Під виглядом "пари, що подорожує", зловмисники збирали координати для російських ракет і дронів. Також вони відстежували роботу ППО і повідомляли про наслідки атак. Під час своїх поїздок вони орендували квартири з видом на потенційні цілі. Там, у вікнах житла, вони встановлювали телефони для онлайн-трансляцій окупантам.

СБУ викрили їхню діяльність та задокументувавши їх злочини, затримали в Краматорську. Їм висунуто звинувачення в державній зраді, за що загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.