Чоловік мобілізувався до ЗСУ, щоб передавати координати росіянам для ударів по українській армії. Спецслужби ворога завербували його через телеграм-канали, де він шукав спосіб швидко заробити гроші.

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Цілями ворога були навчальні центри та сили ППО

Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року. Тоді він за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Зловмисника взяли "на гарячому".

Правоохоронці встановили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Саме туди й влаштувався фігурант.

Окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.

Зловмисник у момент удару планував сховатись та потім продовжити свою підривну діяльність.

Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.