Чоловік мобілізувався до ЗСУ, щоб передавати координати росіянам для ударів по українській армії. Спецслужби ворога завербували його через телеграм-канали, де він шукав спосіб швидко заробити гроші.
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Цілями ворога були навчальні центри та сили ППО
Спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, а потім у серпні 2024 року. Тоді він за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Зловмисника взяли "на гарячому".
Правоохоронці встановили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО. Саме туди й влаштувався фігурант.
Окупанти сподівалися завдати вогневого ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
Зловмисник у момент удару планував сховатись та потім продовжити свою підривну діяльність.
Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру у державній зраді.
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.