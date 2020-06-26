Черновцы – один из городов, пострадавших от наводнений. Там затопило один из крупнейших в Украине рынков, подтопило дома и домохозяйства. Из-за поднятия воды в реках в городе отключают питьевую воду. С 26 июня ее будут давать только по графику.

Про розміри збитків та про компенсації наслідків негоди – в ефірі 24 каналу розповів міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

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Інфраструктурні втрати

Як зазначив міський голова, через негоду:

постраждала інфраструктура водопостачання та водовідведення;

є проблеми з дамбою на очисних спорудах містах;

в області постраждали дороги, мости та інше.

Також Олексій Каспрук наголосив, що міст, який знесла повінь (у Маршинцях, що об'єднував Герцаївський і Новоселицький райони) – був тимчасовим. Його намагалися відбудувати після попередніх повеней, але так і не зробили це. Відтак, там стояв металевий тимчасовий міст, і його просто знесло сильним потоком води.



Зруйнований міст у Чернівецькій області / Фото з фейсбук-сторінки Сергія Осачука

Розміри збитків

За словами мера Чернівців, попередньо розміри збитків для міста складають приблизно 10 мільйонів гривень, однак досі ведуться підрахунки.

"Місто, на щастя, постраждало не так, як деякі населені пункти області", – сказав Олексій Каспрук.

Втрати чернівчан і компенсація

У Чернівцях затопило один з найбільших ринків України – "Калинівський". Олексій Каспрук зазначив, що майже за 2 доби до негоди місто попередило підприємців про можливість підтоплення, саме тому їм вдалося евакуювати свій товар. Наразі робочі місця замулені, продовжується прибирання деяких секторів.



Так виглядав ринок "Калинівський" після затоплення / Скриншот

Окрім того, у місті було підтоплено кілька будинків і кілька десятків домогосподарств.

"Зараз це все актуємо і вирішуємо, як надавати допомогу. Вона однозначно буде. Будемо дивитися по кожному конкретному випадку і виділятимемо гроші з міського бюджету, наприклад, на ремонтні роботи або на закупівлю необхідного, що зіпсувалося", – підкресли мер Чернівців.

Також він додав, що мешканці міста були повідомлені про повінь, однак не всі на це відреагували.

Нові загрози

Мер міста наголосив: дуже хочеться вірити у те, що найгірше позаду.

"Але, на жаль, ні синоптики, ні рятувальники не можуть дати жодної гарантії. В принципі, більше не планується паводків. А там, як небесна канцелярія вирішить – так і буде", – зазначив Олексій Каспрук.

В місті вимикають воду

В місті існувало 2 водозабори: з річки Прут і з Дністра. Внаслідок негоди є проблема і з одним, і з іншим. Відтак, мер Чернівців зазначив, що у місті вимикатимуть воду, однак мешканців про це попередили.

Чому обмежили воду:

Водозабір з річки Прут, фактично, був знищений повінню. Його відновлення займе місяць або два.

Є проблема і з водозабором з Дністра, де вода також піднімається. Вже зараз вона є дуже брудною, і доводиться витрачати багато реагентів, щоб її очистити.

Також є проблема на дністровському водогоні через аварійну ситуацію. Унаслідок зміни тиску там прорвало трубу. За словами мера, цю проблему усунуть швидко.

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Коли вимикатимуть і вмикатимуть воду:

Воду вмикатимуть пізніше, а вимикатимуть раніше. Відтак – зазначив міський голова – вода буде, але її не подаватимуть у нічний час.

Яка частина міста підпадає під обмеження:

Майже все місто підпаде під обмеження постачання води. За словами Олексія Каспрука, мешканців було попереджено. Окрім того, місто вже зробило запаси води в резервуарах.