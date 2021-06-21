Ранее сообщали о 43 раненых. Так называемая "глава оккупационной администрации" Ялты Янина Павленко в интервью российским СМИ сообщила, что количество жертв возросло.

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49 обратились в больницу по состоянию на сегодняшний момент (говорится о 21 июня – 24 канал) с травмами, но все (травмы – 24 канал) в основном легкой степени тяжести,

– заявила Павленко.

Она также ранее рассказала, что мужчину, которого считали пропавшим без вести, нашли живым. Однако до сих пор пропавшей без вести считают женщину.

Кстати, перед тем оккупанты в Ялте сообщили о том, что погиб 26-летний мужчина – его унесло потоком воды.

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Более того, Павленко в фейсбуке заявила, что вода прекратила течь со скал и топить Кореиз. Работники продолжают откачивать воду от домов.

"Васильевка, улица Джафера Сейдамета. Еще одна проблемная точка. Подтоплено 10 домов, несколько из них полностью ушли под воду, засыпанные камнями и грязью. Вода прибывает, и это видно невооруженным глазом, путь стока частично перекрывают старые троллейбусы", – заявила так называемая "глава".

Большинство жителей эвакуировали, однако некоторые люди пытаются спасти дома.

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