Штат переживает серьезное наводнение, вызванное непрекращающимися дождями. По последним данным по состоянию на утро 6 февраля, по меньшей мере два человека погибли, а почти 800 тысяч – без света.

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Рекордные осадки в Калифорнии

По сообщению CNN, с воскресенья в районе Лос-Анджелеса выпало более 10 дюймов дождя, что значительно повышает риск внезапных паводков и оползней. В некоторых местах, например Бел-Эйр и Сепульведа Каньон, накопление воды достигло почти фута.

Мы работаем над мобилизацией ресурсов,

– заявил президент Джо Байден по телефону во время пресс-конференции, подтверждая сотрудничество с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

Шторм стал причиной ужасных последствий, в частности, падения деревьев на дома и улицы. Интенсивные ливни и оползни нанесли значительный ущерб многим домам в штате.

Штат Калифорния – под водой из-за дождей: смотрите видео из соцсетей

Часть осадков постепенно перемещается на юг Соединенных Штатов. В то же время в горах Сьерра-Невада накапливается снег, что является важным для водоснабжения штата.

Обратите внимание! По состоянию на 5 февраля снежный покров Калифорнии составил 72% от нормы, о чем сообщала Национальная метеорологическая служба.

Добавим, что из-за наводнения было эвакуировано сто бездомных, о чем заявлял мэр Лос-Анджелеса Карен Басс во время пресс-конференции. По его словам, эвакуация продолжается.

Шторм в Калифорнии: смотрите видео с ютуб-канала WQAD News 8

Из-за повреждений и накопления обломков остаются закрытыми несколько основных дорог. Людей призывают быть осторожными и действовать взвешенно.



Показатели по осадкам в штате Калифорния в США / National Weather Service's Weather Prediction Center / Byron Manley and Renée Rigdon / CNN

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Добавим, что несколько недель назад из-за потепления и рекордного количества осадков появилось немало проблем во временно оккупированном Крыму. В частности, в Севастополе в течение нескольких дней наблюдались проблемы с водоснабжением. В городе даже закрывали школы и детские сады.