Штат переживає серйозну повінь, викликану безперервними дощами. За останніми даними станом на ранок 6 лютого, щонайменше дві особи загинули, а майже 800 тисяч – без світла.

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Рекордні опади у Каліфорнії

За повідомленням CNN, з неділі в районі Лос-Анджелеса випало понад 10 дюймів дощу, що значно підвищує ризик раптових паводків та зсувів. У деяких місцях, як-от Бел-Ейр та Сепульведа Каньйон, накопичення води сягнуло майже фута.

Ми працюємо над мобілізацією ресурсів,

– заявив президент Джо Байден телефоном під час пресконференції, підтверджуючи співпрацю з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.

Шторм став причиною жахливих наслідків, зокрема, падіння дерев на будинки та вулиці. Інтенсивні зливи та зсуви завдали значної шкоди багатьом домівкам у штаті.

Штат Каліфорнія – під водою через дощі: дивіться відео зі соцмереж

Частина опадів поступово переміщується на південь Сполучених Штатів. Водночас у горах Сьєрра-Невада накопичується сніг, що є важливим для водопостачання штату.

Зверніть увагу! Станом на 5 лютого сніговий покрив Каліфорнії становив 72% від норми, про що повідомляла Національна метеорологічна служба.

Додамо, що через повінь було евакуйовано сто безхатьків, про що заявляв мер Лос-Анджелеса Карен Басс під час пресконференції. За його словами, евакуація триває.

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Через пошкодження та накопичення уламків залишаються закритими кілька основних доріг. Людей закликають бути обережними та діяти зважено.



Показники щодо опадів у штаті Каліфорнія в США / National Weather Service's Weather Prediction Center / Byron Manley and Renée Rigdon / CNN

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Додамо, що декілька тижнів тому через потепління та рекордну кількість опадів з'явилося чимало проблем у тимчасово окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі упродовж декількох днів спостерігались проблеми із водопостачанням. У місті навіть закривали школи та дитячі садки.