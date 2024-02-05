Крім того, цього дня в більшості регіонів очікують сильні пориви вітру. Через це в областях оголосили перший або жовтий рівень небезпечності.

До теми Лише одну область негода мине: по всій країні – сильні вітри й опади

Якою буде погода в Україні 6 лютого

По всій Україні цього дня очікується потепління, а подекуди стовпчики термометра можуть піднятися до +10 градусів залежно від регіону держави.

На Заході України прогнозують хмарність з проясненнями, водночас в день у більшості областях не очікують істотні опади. Натомість дощитиме цього дня у Хмельницькій та Рівненській областях, а також на Волині.

У північних областях цього дня буде більш прохолодно, а місцями навіть може випасти мокрий сніг. Найхолодніше 6 лютого буде у Сумській області, де стовпчики термометра можуть опуститися до 0 градусів.

У Центрі й на Півдні України також прогнозують дощі та потепління. Водночас промінчики сонця можуть порадувати жителів Одеської області, там також не буде суттєвих опадів. Температура коливатиметься від +6 до +15 градусів залежно від регіону.

Мокрий сніг також очікують у східних областях. Там стовпчики термометра можуть опуститися до 0 градусів, водночас у Харківській та Дніпропетровській областях синоптики прогнозують дощі.

У більшості областях прогнозують пориви вітру

Синоптики також застерігають, що 6 лютого вночі по всій Україні та вдень у західних та південно-західних областях пориви вітру можуть становити від 15 до 20 метрів на секунду. Ба більше, на високогір'ї Карпат швидкість вітру може сягнути від 25 до 30 метрів на секунду.

Через це у всіх областях України, крім Одеської, Миколаївської та Сумської, оголосили перший або жовтий рівень небезпечності.



В Україні оголосили перший рівень небезпечності / Карта Укргідрометцентру

Температура в обласних центрах України

Київ – +4...+6

Ужгород – +11...+13

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9..+11

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +6...+8

Рівне – +6...+8

Житомир – +5...+7

Вінниця – +10...+12

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +7...+9

Черкаси – +6...+8

Чернігів – +2...+4

Суми – 0...+2

Полтава – +2...+4

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +6...+8

Донецьк – +2...+4

Луганськ – 0...+2

Харків – +2...+4



Прогноз погоди в Україні 6 лютого / Карта Укргідрометцентру