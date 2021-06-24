Камни с неба, воды и земли: как и почему Россия уничтожает Крым

В 2014 году, когда российские оккупанты захватывали Крым, фраза о "камне с неба" стала мемом. За 7 лет стало понятно, что это была никакая не аллегория, а полноценное пророчество. Никакой мистики, ведь оно имеет вполне антропогенное происхождение.

Стоит признать, что до оккупации Крым был сложной территорией с кучей нерешенных проблем, но украинская власть хоть что-то делала чтобы помочь со стихийными бедствиями и пыталась действовать по принципу "не навреди".

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У оккупантов таких сантиментов нет, поэтому их стараниями Крым превратился в зону постоянного экологического бедствия, а почти 2 миллиона населения полуострова – в заложников экспериментов. Давайте же рассмотрим последние громкие "кризисы" в Крыму и попробуем проанализировать – кто в них виноват.

Наводнение в Керчи

Что произошло

В ночь на 17 июня в Крым, который до этого страдал от засухи, пришли настоящие тропические ливни – самые масштабные за последние 100 лет. За считанные часы выпала норма осадков 2 – 3 месяцев. Первой под воду ушла Керчь. Вода затопила частный сектор и админздания, в частности – местную больницу.

Из-за высокой воды пришлось отключить электроснабжение, тысячи людей остались блокированными – без продуктов, электроснабжения, питьевой воды и предметов первой необходимости. Убытки только предстоит подсчитать.

Кто виноват

Городская "власть" была не готова к стихийному бедствию, хотя предупреждения о ливнях были. Метеорологи свою работу сделали. "Проспали" наводнение в "МЧС" – так называемые "спасатели" не смогли проанализировать сообщения об ухудшении погоды и не предупредили местных жителей. Никто не подумал за годы оккупации и об укреплении или хотя бы ремонте дамб и расчистке мостов. В результате 17 июня стихия их легко прорвала.

Легендарный заплыв:

Не сделал домашнее задание и "мэр" Керчи. На вирусном видео с крымским "гауляйтером" Аксеновым и тремя пловцами в униформе "МЧС" оккупантов, которые вроде бы не имеют никакого отношения к этой структуре, есть еще один персонаж. Это так называемый "мэр" города Керчь Сергей Бороздин.

Именно на него возлагают вину за катастрофические последствия. За его "правления" местные реки заросли и превратились в болотные заросли. Бороздин упорно игнорировал обращения общины и не собирался чистить реку Мелек-Чесме.

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Загроможденный водоем даже получил в народе прозвище "Аллея Бороздина" – именно он ночью 17 июня вышел из берегов и наказал нерадивых хозяйственников.

Потоп в Керчи:

Также не пожалела стихия и ремонты "российского времени" – восстановленная при оккупационной власти крыша Дворца корабелов мгновенно начала протекать и здание было существенно подтоплено. То же касалось многих других объектов, так называемых "новостроек".

В ходе ликвидации последствий потопа дало о себе знать неумение власти организовать эффективную работу. Свидетелями провала стали журналисты российской "Новой газеты", что в своем репортаже показали бардак в Керчи вблизи и доказали, что оккупационная власть совсем не думает о людях.

Оккупанты объявили, что выдадут пострадавшим по 10 тысяч рублей (около 3 тысяч гривен), еще 50 тысяч оккупационной валюты предлагается в качестве возмещения за затопленный дом. Столько жители курорта, пожалуй, планировали зарабатывать на своей недвижимости за день в разгар курортного сезона. Сейчас на этих надеждах, пожалуй, стоит поставить крест, или процитировать широко известного турагента Марию Сухареву из города Уфа.

Нет, так просто не бывает! Это лучше, чем Новый год, чем День рождения, чем День туризма, это лучше, чем секс. Наконец-то у людей будут достойные отели, достойный отдых. Ялту смыло к еб***м. Все, нет, стоп. Не продаем сараи,

– российский эксперт по туризму Сухарева дает оценку ситуации в Крыму.

Затопление Ялты

На следующий день – 18 июня – большая вода пришла в Ялту. Там повторилось все то же, что было в Керчи, но в больших масштабах.

Представители оккупационной администрации делают вид, что что-то делают / Фото – РосСМИ

Захламленные ливневые канализации, неотремонтированные дамбы, не расчищенные русла местных рек – все это стало причиной большой катастрофы, которая едва не смыла всю Ялту в море.

В результате стихии погиб, как минимум, 1 человек, более 18 человек получили травмы. Вода унесла в море дома и машины крымчан.

Масштабы наводнения на ЮБК:

Огромный ущерб нанесен экологии "ЮБК" (Южный берег Крыма) – вследствие стремительного поднятия уровня местных рек были подтоплены не только дома, но и почвы. Из-за этого образовались селевые потоки – смесь воды и горных пород – они уничтожили все на своем пути и испачкали акваторию Черного моря.

Потоп в Ялте 18 июня 2021:

Также в Ялте вода унесла в море большое количество мусора, чем превратила Черное море в биологическую бомбу. Вследствие загрязнения купаться стало невозможно, кроме того, опасная смесь попала в источники питьевой воды.

Стихия разрушила ялтинский крокодиляриум:

Необходимо отметить, что подобные чрезвычайные ситуации – далеко не впервые случаются. В частности, летом 2012 года аналогичная трагедия имела место на Кубани. Тогда в результате непогоды и разлива рек образовались селевые потоки, которые сносили в море целые населенные пункты. Городская власть проигнорировала угрозу, оказалась не готовой, а затем самоустранилась.

Ялта 18 июня 2021:

Вследствие непогоды и бардака, только по официальным данным, погиб 171 человек, пострадали – 43 тысячи. Эпицентром трагедии стал городок Крымск – там погибли 150 человек. Тогда президент России Путин объявил траур, но выводы так и не были сделаны.

Последствия наводнения в Ялте / Фото – соцсети

Стратегия Путина – обезлюдение Крыма

Впрочем, некомпетентность российской оккупационной власти – лишь одна из версий событий. Дело в том, что оккупанты делают одни и те же "ошибки", которые только ухудшают ситуацию и заставляют простых людей страдать. Это наводит на мысль, что оккупационная власть сознательно работает не депопуляцию Крыма и создает невыносимые условия для его жителей, чтобы "заменить" их более покорными россиянами, военными базами с ядерным арсеналом и дворцами приближенной для Путина элиты.

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Так, в ситуации с поставками питьевой воды, когда воду забирали на нужды военных баз захватчиков. Таким образом было уничтожено сельское хозяйство в Крыму, а люди стали заложниками урезанного и нормированного снабжения по часам. Проблему можно было легко решить построением станций опреснения воды и внедрением других подобных технологий. Это, конечно, стоит немалых денег, но Россия никогда не жаловались на их отсутствие – сейчас в "кубышке" у Путина сотни миллиардов долларов, но он не спешит тратить их на людей. Куда проще обвинить во всех проблемах Украину, которая перекрыла Северо-Крымский канал.

Аналогичная ситуация с эрозией почв в Крыму – оккупанты ничего не делают для спасения земель сельскохозяйственного назначения. Их стараниями Крым превращается в пустыню. Также не забывают оккупанты и о силовых методах – сейчас в Крыму новая "администрация" массово отбирает у местного населения земельные участки под предлогом того, что они выехали после 2014 года на материковую Украину.

Как Путин забирает у украинцев землю в Крыму

Совсем не борется оккупационная власть с вредным производством в Крыму. Классическим стал пример с заводом олигарха Фирташа в Армянске – "Крымский титан". Завод стал причиной локальной экологической катастрофы в 2018 году, последствия которой до сих пор ощутимы не только на оккупированном полуострове, но и на материковой части Украины.

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Колоссальный ущерб экологии нанесло строительство так называемого "Керченского моста". Из-за него под угрозой исчезновения оказались десятки видов местной фауны. Также после сооружения объекта россияне незаконно объявили Азовское море своим внутренней водоемом и сейчас осуществляют в нем пиратскую добычу рыбы, полезных ископаемых и всего, что плохо лежит.

Дворец Путина в Ялте – расследование "Проекта":

То же касается и суши – российские оккупанты активно "копают" в Крыму и вывозят археологические находки в Россию. То же касается предметов искусства.

Новые варвары грабят Крым и делают все, чтобы жизнь людей в оккупации была невыносимой. Именно поэтому стихийные бедствия только на пользу Путину и его приспешникам, ведь помогают его дьявольскому замыслу.