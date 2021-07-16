Наводнение и оползни в Турции унесли жизни 6 человек, еще 2 пропали без вести: фото
Источник:AP
Северо-восточное побережье Черного моря Турции накрыл сильный ливень, который вызвал наводнения и оползни. В результате непогоды погибли по меньшей мере шесть человек и еще двое считаются пропавшими без вести.
Ливни разрушили дома
Мощные дожди прошли в провинции Ризе вечером 14 июля. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
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Потоки воды смывали на своем пути автомобили и разрушили несколько жилых домов.
- Оползни уничтожили также несколько чайных плантаций в этом регионе.
Оползни уничтожили чайные плантации / Фото Anadolu
Погибли шесть человек
В результате сильного ливня в турецком городе Ризе погибли по меньшей мере шесть человек.
- Среди обломков своего трехэтажного дома нашли мертвой 75-летнюю женщину.
- Обнаружили тела 3 человек, погибших в результате селей, разрушивших деревянный дом.
- Умер глава соседнего села Асмалирмак – мужчину смыло бурными водами.
Ищут двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Еще одного человека госпитализировали.Обратите внимание! Из-за мощных дождей заблокирован доступ к десяткам сел, некоторые населенные пункты остались без электроснабжения.
- Более ста человек эвакуировали из их домов.
Последствия непогоды в Турции / Фото Anadolu