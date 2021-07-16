Наводнение и оползни в Турции унесли жизни 6 человек, еще 2 пропали без вести: фото

16 июля 2021 , 17:53
Читати новину українською

Источник:

AP

Северо-восточное побережье Черного моря Турции накрыл сильный ливень, который вызвал наводнения и оползни. В результате непогоды погибли по меньшей мере шесть человек и еще двое считаются пропавшими без вести.

Ливни разрушили дома

Мощные дожди прошли в провинции Ризе вечером 14 июля. Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Читайте также Европу охватили масштабные наводнения: фото ужасных разрушений

Потоки воды смывали на своем пути автомобили и разрушили несколько жилых домов.

  • Оползни уничтожили также несколько чайных плантаций в этом регионе.


Оползни уничтожили чайные плантации / Фото Anadolu

Погибли шесть человек

В результате сильного ливня в турецком городе Ризе погибли по меньшей мере шесть человек.

  • Среди обломков своего трехэтажного дома нашли мертвой 75-летнюю женщину.
  • Обнаружили тела 3 человек, погибших в результате селей, разрушивших деревянный дом.
  • Умер глава соседнего села Асмалирмак – мужчину смыло бурными водами.

Ищут двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Еще одного человека госпитализировали.

Обратите внимание! Из-за мощных дождей заблокирован доступ к десяткам сел, некоторые населенные пункты остались без электроснабжения.
  • Более ста человек эвакуировали из их домов.

Последствия непогоды в Турции / Фото Anadolu

Автор: Олег Васьків