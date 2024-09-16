Смертельные наводнения в Европе: возросло количество погибших, есть пропавшие без вести
Источник:Tagesschau
В Центральной Европе критическая ситуация из-за наводнений. К сожалению, по меньшей мере 9 человек погибли, еще 7 считаются пропавшими без вести в Чехии.
Ситуация остается напряженной – в Румынии, Австрии, Польше и Чехии сообщили о смертельных случаях.
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Ситуация в Австрии
В районе Нижняя Австрия прорвало плотину в Санкт-Пельтене, всю территорию города затоплено. Во время откачки воды погиб пожарный.
В районе организовали приюты для экстренных случаев. К работам по ликвидации бедствия привлекли более 25 000 работников экстренных служб и около 1000 солдат. Военные использовали вертолет Black Hawk для перевозки больших мешков с песком и гравием, чтобы заложить плотину.
Ситуация в столице, Вене, также напряженная. Река Вена, которая раньше текла скорее как ручей, превратилась в бурный водоем и затопила велосипедные дорожки и улицы. Полотна некоторых маршрутов метрополитена затоплены, работу двух линий метрополитена частично приостановлено. Движение поездов в Австрию также серьезно нарушено.
Ситуация в Польше
Ситуация в Польше также драматическая. Премьер-министр Дональд Туск подтвердил в воскресенье смерть человека.
На юго-западе Польши паводковые воды реки Бяла разрушили валы и плотины в городах Глюколазы и Лендек-Здруй.
Тысячи людей пришлось эвакуировать. Власти призвали на помощь армию. Движение поездов между Польшей и Чехией прекращено. Польско-чешский пограничный переход в Голковице пришлось закрыть в субботу.
Ситуация в Чехии
Особенно плохая ситуация на северо-востоке страны. Там большую часть города Опава пришлось эвакуировать.
Чешское издание Novinky пишет, что в районе города Брунталь на северо-востоке страны полиция сообщила об одном погибшем человеке.
Также зарегистрировано 7 сообщений о пропавших без вести из разных регионов. Из них трое ехали автомобилем, который оказался в потоке в районе Липова-Лазне.
Ситуация в Румынии
В Румынии количество смертей возросло до шести. В регионе Галац на юго-востоке страны, где в субботу уже обнаружили четыре тела, в воскресенье сообщили о еще двух смертельных случаях.