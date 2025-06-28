Второй раз за неделю Китай накрыло страшное наводнение, есть жертвы: ужасные видео последствий

В субботу, 28 июня, уже второй раз за неделю, юго-западную китайскую провинцию Гуйчжоу накрыло страшное наводнение. Вода наполовину затопила уже ранее пострадавший от непогоды город Жунцзян.

Пришлось эвакуировать местное население. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Из-за потопа в Китае погибли 6 человек

Город Жунцзян расположен на слиянии трех рек. Там проживает 300 000 жителей.

К сожалению, в начале этой недели из-за рекордных ливней погибло 6 человек, а более 80 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. После второй волны непогоды эвакуировали более 40 000.

Наводнение в Китае: смотрите видео

За 72 часа выпало такое количество осадков, что вдвое превысило среднее количество осадков в городе за июнь.

Всего за последние два дня на юге Китая 13 крупных рек в Юньнане, Гуйчжоу, Гуанси и Хайнане пострадали от штормов. Уровень воды там поднялся выше предупредительного уровня.

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Ранее на этой неделе пиковый уровень воды достиг 256,7 метра, что является самым высоким показателем с 1954 года. В наводнениях обвиняют "экстремальный климат".

Стихийное бедствие может ударить по местной экономике.

Юг Китая затоплен: смотрите видео

Китай борется с летними наводнениями в течение тысячелетий, но некоторые ученые говорят, что изменение климата приводит к более сильным и частым дождям. Такие погодные капризы могут спровоцировать непредсказуемые события с ужасными последствиями, в частности, прорывы дамб.