Довелося евакуювати місцеве населення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Через потоп у Китаї загинуло 6 осіб
Місто Жунцзян розташоване на злитті трьох річок. Там проживає 300 000 мешканців.
На жаль, на початку цього тижня через рекордні зливи загинуло 6 людей, а понад 80 000 осіб були змушені покинути свої домівки. Після другої хвилі негоди евакуювали понад 40 000.
Повінь у Китаї: дивіться відео
За 72 години випала така кількість опадів, що вдвічі перевищила середню кількість опадів у місті за червень.
Загалом за останні два дні на півдні Китаю 13 великих річок у Юньнані, Гуйчжоу, Гуансі та Хайнані постраждали від штормів. Рівень води там піднявся вище попереджувального рівня.
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Раніше цього тижня піковий рівень води досяг 256,7 метра, що є найвищим показником з 1954 року. У повенях звинувачують "екстремальний клімат".
Стихійне лихо може вдарити по місцевій економіці.
Південь Китаю затоплено: дивіться відео
Китай бореться з літніми повенями протягом тисячоліть, але деякі вчені кажуть, що зміна клімату призводить до сильніших і частіших дощів. Такі погодні примхи можуть спровокувати непередбачувані події із жахливими наслідками, зокрема, прориви дамб.