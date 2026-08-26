Размыты целые деревни, почти 400 человек пропали без вести: мощное наводнение обрушилось на Непал

На границе Непала и китайского Тибета произошло масштабное внезапное наводнение. Потоки воды, грязи и камней разрушили деревни, дома, дороги и мосты.

По меньшей мере 31 человек погиб, а 384 человека числятся пропавшими без вести. Число жертв может увеличиться. Об этом сообщают CNN, Reuters и Hindustan Times.

Что известно о страшном наводнении в Непале?

Среди пропавших без вести – 93 гражданина Непала и 291 иностранец, в том числе 105 граждан Индии, 12 британцев, 3 американца, 8 южнокорейцев. Среди иностранцев, считающихся пропавшими без вести, также есть граждане Малайзии, Великобритании, Южной Африки, Нидерландов и Австралии.

Стихия обрушилась на район Расува на севере Непала, недалеко от границы с Тибетом.

По предварительным данным, землетрясение магнитудой 4,4 могло вызвать масштабный оползень, который перекрыл реку Бхоте-Коши. После этого огромный поток воды двинулся вниз по течению. Точную причину катастрофы еще устанавливают.

На видео с места происшествия видно, как поток воды и грязи сносит здания и автомобили. Очевидцы рассказывают, что вода накрыла целые деревни.

Разрушительное наводнение охватило Непал и Тибет: смотрите видео

Масштабный оползень произошел возле пограничного пункта Гиронг: смотрите видео

Вода и грязь сносят мост: смотрите видео

Масштабные оползни разрушили дома, дороги и линии электропередач: смотрите видео

Непогода в Непале: смотрите видео

Стихия также затронула китайский Тибет. Оползень повредил район пограничного пункта Гиронг, поэтому были нарушены дороги, связь и электроснабжение. Китай направил туда не менее 574 спасателя, а Си Цзиньпин приказал приложить все усилия для поиска пропавших без вести.

Поток грязи и обломков накрывает пункт пропуска, унося автомобили и автобусы: смотрите видео

Спасательные работы в Непале продолжаются. Военные используют вертолеты для эвакуации людей из пострадавших районов. В то же время в некоторые места спасатели не могут добраться из-за разрушенных дорог и высокого уровня воды.

Власти предупреждают о риске нового наводнения, поскольку выше по течению остается завал, который может прорваться. Жителей низменных районов призывают перемещаться на возвышенности.

Из-за катастрофы США уже призвали своих граждан в Непале избегать пострадавших районов, не приближаться к рекам и не пытаться переходить или переезжать через потоки воды.