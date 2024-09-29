Масштабные наводнения и оползни в Непале унесли жизни по меньшей мере 148 человек. Еще более сотни получили ранения, сообщает полиция.

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Что происходит в Непале

Известно, что по крайней мере 35 тел было найдено в автомобилях, похороненных под оползнем на шоссе Притхви вблизи Катманду. Еще двух погибших вытащили из автобуса, засыпанного оползнем, в Дадинге. Шесть футболистов погибли в результате обвала в тренировочном центре Всенепальской футбольной ассоциации в Макванпуре. Жизни пятерых человек, в частности беременной женщины и 4-летней девочки, оборвались в результате обвала дома под оползнем в городе Бхактапур.

Остальных посносило наводнение. Очевидица рассказала, что видела, как четыре человека были смыты рекой Наккху в южной долине Катманду.

Часами они умоляли о помощи. Мы ничего не могли сделать,

– сказала женщина.

Количество жертв, вероятно, возрастет, поскольку прогнозируют, что дожди продлятся до вторника.

По данным полиции, более 50 человек все еще считаются пропавшими без вести. Около 3600 человек удалось спасти.

Последствия наводнения в Непале / Фото с Nepali Times

Жители Непала рассказывают, что они вынужденно перемещаются по крышам, поскольку вода почти полностью затопила тысячи домов. Между тем экипажи продолжают спасать людей на вертолетах и надувных плотах.

Большинство основных автомагистралей, соединяющих Катманду с остальной частью страны, во многих местах остаются заблокированными оползнями.

Что происходит в Непале: смотрите видео

Представитель правительства Притхви Субба Гурунг сообщил государственной телевизионной корпорации Непала, что наводнение также привело к разрыву водопроводных труб и повлияло на телефонные линии и линии электропередач.