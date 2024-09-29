Масштабні повені та зсуви в Непалі забрали життя щонайменше 148 людей. Ще понад сотня отримали поранення, повідомляє поліція.

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Що коїться у Непалі

Відомо, що принаймні 35 тіл було знайдено в автомобілях, похованих під зсувом на шосе Прітхві поблизу Катманду. Ще двох загиблих витягли з автобуса, засипаного зсувом, у Дадінгу. Шість футболістів загинули в результаті обвалу в тренувальному центрі Всенепальської футбольної асоціації в Макванпурі. Життя п'ятьох людей, зокрема вагітної жінки і 4-річної дівчинки, обірвалися в результаті обвалу будинку під зсувом в місті Бхактапур.

Інших позносила повінь. Очевидиця розповіла, що бачила, як чотири людини були змиті річкою Наккху в південній долині Катманду.

Годинами вони благали про допомогу. Ми нічого не могли зробити,

– сказала жінка.

Кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки прогнозують, що дощі триватимуть до вівторка.

За даними поліції, понад 50 людей все ще вважаються зниклими безвісти. Близько 3600 людей вдалося врятувати.

Наслідки повені у Непалі / Фото з Nepali Times

Жителі Непалу розповідають, що вони вимушено переміщаються по дахах, оскільки вода майже повністю затопила тисячі будинків. Тим часом екіпажі продовжують рятувати людей на вертольотах і надувних плотах.

Більшість основних автомагістралей, що з’єднують Катманду з рештою країни, у багатьох місцях залишаються заблокованими зсувами.

Що відбувається у Непалі: дивіться відео

Речник уряду Прітхві Субба Гурунг повідомив державній телевізійній корпорації Непалу, що повінь також призвела до розриву водопровідних труб і вплинула на телефонні лінії та лінії електропередач.