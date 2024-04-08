Размыла как песок: в Оренбургской области вода снесла железобетонный мост

В Оренбургской области продолжает бушевать наводнение. Из-за прорыва дамбы на реке Урал уже затоплено более 10 тысяч домов.

Вода охватывает все новые территории и в дальнейшем разоблачает плачевное состояние объектов критической и гражданской инфраструктуры в стране-агрессоре.

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Завалился как деревянный

Так, наводнение смыло большой, а именно железобетонный, мост через реку Боровка в национальном парке Бузулукский бор. Этот парк расположен на границе Самарской и Оренбургской областей России. Он имеет вид островного массива, покрытого сосновым лесом посреди степей Заволжья и Приуралья. Расположен в 15 километрах севернее города Бузулука в широкой приречной котловине, которая достигает в глубину 100 – 150 метров в районе Боровки.

"Бузулукский бор" размещен на расстоянии почти 300 километров от Оренбурга и в 150 километрах от Самары.

Где "царствует" паводок в России / Фото Google Карты

Напомним, что аномальный паводок начался с российского Орска, что в Оренбургской области. Именно там из берегов вышла река Урал после прорыва дамбы. Вскоре то же самое повторила река Елшанка. Сейчас вода затопила еще ряд населенных пунктов и добралась до самого Оренбурга.

Тем временем в российской власти начали искать виновных в трагедии. Как всегда, ответственность никто брать не хочет. Так, директор АО "Спецстрой" Сергей Комаров, который участвовал в строительстве плотины в Орске, в комментарии пропагандистам обвинил в трагедии грызунов. По его словам, грызуны якобы "могли эту дамбу проточить, и этой дырочки хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу".

Еще один мост рухнул в Смоленской области