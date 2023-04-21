Вскоре Украину накроют мощные осадки: есть угроза новых наводнений
Источник:Укргидроэнерго
Из-за обильных дождей и весеннего снега больше всего страдают украинцы, живущие в северных регионах. Уровень воды в Днепре значительно поднялся, что обусловило затопление окрестных сел.
Известно, что Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из красной зоны опасности подтоплений. Однако в эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.
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Вода может вернуться
Синоптики Укргидрометцентра говорят, что в конце апреля – начале мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Следовательно, может быть и вторая волна половодья.
Следует добавить, что кроме урегулирования ситуации с уровнями воды ГЭС и ГАЭС обеспечивают балансирующими и аварийными резервами энергетическую систему Украины. Также гидроэнергетики продолжают восстанавливать утраченные мощности в результате ракетных обстрелов.
Водополье в Киеве
Глава КГВА Сергей Попко рассказал об актуальной информации с паводками в столице.
По состоянию на 21 апреля уровень воды в Киеве у моста "Метро" составляет 9,324 метра. К слову, это на 13 сантиметров меньше вчерашнего показателя. Попко отмечает, что падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько суток.
Следовательно, в течение последних дней уровень воды в Днепре в пределах Киева упал уже более чем на 30 сантиметров. Несмотря на это, в столице сохраняется ІІ уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый).Заметьте! Критический для Киева уровень – это показатели более 9400 сантиметров.
Как отмечает Попко, в столице наблюдается подтопление пойменных территорий:
- острова в парке "Муромец",
- "Гидропарк",
- Труханов остров,
- Галерный залив,
- Корчеватое,
- частные участки в районе Осокорков
- низкие участки садово-дачной застройки и приусадебных участков.
Однако аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. По прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидается 22 апреля. Все соответствующие службы готовы противодействовать водной стихии.
Гидрологическая ситуация в регионах
По состоянию на утро 21 апреля, за информацией ГСЧС Украины, гидрологическая ситуация контролируемая. Тенденция по снижению темпа повышения уровня воды наблюдается, в частности, в реках на севере страны.
Спасатели эвакуируют людей / Фото ГСЧС
В настоящее время в Украине подтоплено 1 490 домохозяйств:
- Черниговская – 488,
- Днепропетровская – 204,
- Кировоградская – 323,
- Киевская – 210,
- Черкасская – 140,
- Полтавская – 107,
- Волынская – 18.
Кроме того, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.
Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.
Где прогнозируют подтопление
- В течение 20-22 апреля ожидается максимальный уровень половодья на Десне с последующим затоплением сел в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.
- 20 – 21 апреля в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий.
- 20 – 21 апреля в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет содержаться затопление пойменных территорий в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
- Также возможно первоначальное затопление пойменных территорий на Каховском водохранилище в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.