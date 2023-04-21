Вскоре Украину накроют мощные осадки: есть угроза новых наводнений

21 апреля 2023, 13:42
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Источник:

Укргидроэнерго

Из-за обильных дождей и весеннего снега больше всего страдают украинцы, живущие в северных регионах. Уровень воды в Днепре значительно поднялся, что обусловило затопление окрестных сел.

Известно, что Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из красной зоны опасности подтоплений. Однако в эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.

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Вода может вернуться

Синоптики Укргидрометцентра говорят, что в конце апреля – начале мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Следовательно, может быть и вторая волна половодья.

Следует добавить, что кроме урегулирования ситуации с уровнями воды ГЭС и ГАЭС обеспечивают балансирующими и аварийными резервами энергетическую систему Украины. Также гидроэнергетики продолжают восстанавливать утраченные мощности в результате ракетных обстрелов.

Водополье в Киеве

Глава КГВА Сергей Попко рассказал об актуальной информации с паводками в столице.

По состоянию на 21 апреля уровень воды в Киеве у моста "Метро" составляет 9,324 метра. К слову, это на 13 сантиметров меньше вчерашнего показателя. Попко отмечает, что падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько суток.

Следовательно, в течение последних дней уровень воды в Днепре в пределах Киева упал уже более чем на 30 сантиметров. Несмотря на это, в столице сохраняется ІІ уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый).

Заметьте! Критический для Киева уровень – это показатели более 9400 сантиметров.

Как отмечает Попко, в столице наблюдается подтопление пойменных территорий:

  • острова в парке "Муромец",
  • "Гидропарк",
  • Труханов остров,
  • Галерный залив,
  • Корчеватое,
  • частные участки в районе Осокорков
  • низкие участки садово-дачной застройки и приусадебных участков.

Однако аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. По прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидается 22 апреля. Все соответствующие службы готовы противодействовать водной стихии.

Гидрологическая ситуация в регионах

По состоянию на утро 21 апреля, за информацией ГСЧС Украины, гидрологическая ситуация контролируемая. Тенденция по снижению темпа повышения уровня воды наблюдается, в частности, в реках на севере страны.

Спасатели эвакуируют людей / Фото ГСЧС

В настоящее время в Украине подтоплено 1 490 домохозяйств:

  • Черниговская – 488,
  • Днепропетровская – 204,
  • Кировоградская – 323,
  • Киевская – 210,
  • Черкасская – 140,
  • Полтавская – 107,
  • Волынская – 18.

Кроме того, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Где прогнозируют подтопление

  • В течение 20-22 апреля ожидается максимальный уровень половодья на Десне с последующим затоплением сел в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.
  • 20 – 21 апреля в результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий.
  • 20 – 21 апреля в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет содержаться затопление пойменных территорий в Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
  • Также возможно первоначальное затопление пойменных территорий на Каховском водохранилище в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Автор: Анна Романюк