Вскоре Украину накроют мощные осадки: есть угроза новых наводнений

Из-за обильных дождей и весеннего снега больше всего страдают украинцы, живущие в северных регионах. Уровень воды в Днепре значительно поднялся, что обусловило затопление окрестных сел.

Известно, что Черкасская и Черниговская области преимущественно вышли из красной зоны опасности подтоплений. Однако в эту зону теперь входят регионы по среднему Днепру.

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Вода может вернуться

Синоптики Укргидрометцентра говорят, что в конце апреля – начале мая в Украине ожидаются еще более значительные осадки. Следовательно, может быть и вторая волна половодья.

Следует добавить, что кроме урегулирования ситуации с уровнями воды ГЭС и ГАЭС обеспечивают балансирующими и аварийными резервами энергетическую систему Украины. Также гидроэнергетики продолжают восстанавливать утраченные мощности в результате ракетных обстрелов.

Водополье в Киеве

Глава КГВА Сергей Попко рассказал об актуальной информации с паводками в столице.

По состоянию на 21 апреля уровень воды в Киеве у моста "Метро" составляет 9,324 метра. К слову, это на 13 сантиметров меньше вчерашнего показателя. Попко отмечает, что падение уровня воды в Днепре наблюдается уже несколько суток.

Следовательно, в течение последних дней уровень воды в Днепре в пределах Киева упал уже более чем на 30 сантиметров. Несмотря на это, в столице сохраняется ІІ уровень опасности гидрологических явлений (оранжевый).

Критический для Киева уровень – это показатели более 9400 сантиметров.

Как отмечает Попко, в столице наблюдается подтопление пойменных территорий:

острова в парке "Муромец",

"Гидропарк",

Труханов остров,

Галерный залив,

Корчеватое,

частные участки в районе Осокорков

низкие участки садово-дачной застройки и приусадебных участков.

Однако аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. По прогнозам Укргидрометцентра, пик весеннего половодья для столицы ожидается 22 апреля. Все соответствующие службы готовы противодействовать водной стихии.

Гидрологическая ситуация в регионах

По состоянию на утро 21 апреля, за информацией ГСЧС Украины, гидрологическая ситуация контролируемая. Тенденция по снижению темпа повышения уровня воды наблюдается, в частности, в реках на севере страны.

Спасатели эвакуируют людей / Фото ГСЧС

В настоящее время в Украине подтоплено 1 490 домохозяйств:

Черниговская – 488,

Днепропетровская – 204,

Кировоградская – 323,

Киевская – 210,

Черкасская – 140,

Полтавская – 107,

Волынская – 18.

Кроме того, в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено более 21 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Где прогнозируют подтопление