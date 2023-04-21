Наразі відомо, що Черкаська та Чернігівська області переважно вийшли з червоної зони небезпеки підтоплень. Натомість до цієї зони тепер входять регіони по середньому Дніпру.

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Вода може повернутися

Синоптики Укргідрометцентру кажуть, що наприкінці квітня – на початку травня в Україні очікуються ще більш значні опади. Відтак, може бути й друга хвиля водопілля.

Варто додати, що, окрім врегулювання ситуації з рівнями води, ГЕС та ГАЕС забезпечують балансуючими та аварійними резервами енергетичну систему України. Також гідроенергетики продовжують відновлювати втрачені потужності внаслідок ракетних обстрілів.

Водопілля у Києві

Очільник КМВА Сергій Попко розповів про актуальну інформацію з паводками у столиці.

Станом на 21 квітня рівень води у Києві поблизу моста "Метро" становить 9,324 метра. До слова, це на 13 сантиметрів менше вчорашнього показника. Попко зауважує, що падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль.

Відтак, протягом останніх днів рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 сантиметрів. Попри це, в столиці зберігається ІІ рівень небезпеки гідрологічних явищ (помаранчевий).

Зауважте! Критичний для Києва рівень – це показники понад 9 400 сантиметрів.

Як зазначає Попко, у столиці наразі спостерігається підтоплення заплавних територій:

острови у парку "Муромець",

"Гідропарк",

Труханів острів,

Галерна затока,

Корчувате,

приватні ділянки в районі Осокорків

низькі ділянки садово-дачної забудови та присадибних ділянок.

Однак аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. За прогнозами Укргідрометцентру, пік весняного водопілля для столиці очікується 22 квітня. Усі відповідні служби готові протидіяти водній стихії.

Гідрологічна ситуація в регіонах

Станом на ранок 21 квітня, за інформацією ДСНС України, гідрологічна ситуація контрольована. Тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води спостерігається, зокрема, у річках на півночі країни.

Рятувальники евакуюють людей / Фото ДСНС

Наразі в Україні підтоплені 1 490 дворогосподарств:

Чернігівська – 488,

Дніпропетровська – 204,

Кіровоградська – 323,

Київська – 210,

Черкаська – 140,

Полтавська – 107,

Волинська – 18.

Крім того, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено понад 21 тисяча гектарів сільськогосподарських угідь.

Гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Де прогнозують підтоплення