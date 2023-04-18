Наводнение в Украине: в ГСЧС дали прогноз, затопит ли Киев и область

Наводнение на Киевщине уже наделало немало бед в регионе. Вполне логично возникает вопрос: чего ждать жителям столицы от стихийного бедствия.

В ГСЧС заверили, что масштабных затоплений в Киеве точно не будет. Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге, передает 24 Канал.

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Детальнее ситуацию очертил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков. Он сказал, что по состоянию на утро 18 апреля было зафиксировано стабилизацию ситуации и даже снижение уровня воды.

Те затопления, которые сейчас фиксируются – это один из максимальных уровней, который может быть. Катастрофического, масштабного затопления не будет,

– подчеркнул Перевозчиков.

Что известно о наводнении в Киевской области

Заметим, что большая вода создает беду на Киевщине уже несколько дней. Ранее командующий Объединенными Силами ВС Украины Сергей Наев рассказал, что, несмотря на многочисленные препятствия, подразделения Группировки войск, которые оберегают северное направление, имеют достаточно сил и средств, чтобы преодолеть последствия непогоды. Понтонную переправу оперативно наводят.

Какая ситуация по состоянию на сейчас

Спасатели предупредили, что 17-18 апреля еще будет удерживаться затопление пойменных территорий Киева, Вышгородского, Броварского и Бориспольского районов Киевской области.

По состоянию на 18 апреля в ряде областей объявили красный уровень опасности из-за весеннего половодья. Перевозчиков отметил, что самая тяжелая ситуация сейчас на Днепре.

В результате прохождения весеннего половодья мы наблюдаем активный рост уровня воды, в частности, объявлен красный и оранжевый уровни опасности. По областям это: Киевская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Кировоградская и Запорожская области, – добавил он.

По словам представителя Укргидрометцентра, также наблюдается формирование высоких уровней весеннего половодья в Черниговской области. Согласно прогнозам, пик половодья в Украине придется на период с 18 по 28 апреля.