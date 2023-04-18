У ДСНС запевнили, що масштабних затоплень у Києві точно не буде. Про це заявив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу, передає 24 Канал.

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Детальніше ситуацію окреслив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков. Він сказав, що станом на ранок 18 квітня зафіксували стабілізацію ситуації та навіть зниження рівня води.

Ті затоплення, які наразі фіксуються, – це один з максимальних рівнів, який може бути. Катастрофічного, масштабного затоплення не буде,

– наголосив Перевозчиков.

Що відомо про повінь на Київщині

Зауважимо, що велика вода спричиняє лихо на Київщині вже упродовж декількох днів. Раніше командувач Об'єднаних Сил ЗС України Сергій Наєв розповів, що, попри численні перешкоди, підрозділи Угрупування військ, які оберігають північний напрямок, мають достатньо сил та засобів, аби подолати наслідки негоди. Понтонну переправу оперативно наводять.

Зверніть увагу! Рятувальники попередили, що 17 – 18 квітня ще утримуватиметься затоплення заплавних територій Києва, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області.

Яка ситуація станом на зараз

Станом на 18 квітня у низці областей оголосили червоний рівень небезпеки через весняне водопілля. Перевозчиков зазначив, що найважча ситуація зараз на Дніпрі.

Внаслідок проходження весняного водопілля ми спостерігаємо активний ріст рівня води, зокрема оголошено червоний та помаранчевий рівні небезпеки. По областях це: Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська та Запорізька області, – додав він.

За словами представника Укргідрометцентру, також спостерігається формування високих рівнів весняного водопілля в Чернігівській області. Згідно з прогнозами, пік водопілля в Україні припаде на період з 18 по 28 квітня.