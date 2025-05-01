Крупнейшее наводнение за последние 100 лет накрыло Австралию: погибли по меньшей мере 4 человека

В Австралии продолжается масштабное наводнение, которое вызвали аномальные дожди, за четыре дня принесшие более четырех месячных норм осадков. Количество погибших возросло до четырех, изолированы целые города, затоплены тысячи домов.

Полиция сообщила, что тело погибшего мужчины было найдено примерно в 550 километрах к северу от Сиднея. Поиски еще одного человека продолжаются. Около 50 тысяч жителей получили сообщение о подготовке к эвакуации, сообщает 24 Канал ссылаясь на Sky News.

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Что происходит в Австралии

Целые города на данный момент отключены от электроснабжения – более 100 школ закрыты, примерно 5300 предприятий и домов остались без электроэнергии. По прогнозам, уровень рек будет оставаться опасным в течение нескольких дней.

Последствия наводнения в Австралии: видео CNBC TV18

Компания Essential Energy, которая обслуживает электроснабжение в Новом Южном Уэльсе, опасается, что отключения могут длиться несколько дней из-за значительных повреждений линий электропередач.

Наводнение века в Австралии / Фото New South Wales Police Force Aviation Command

Из-за чрезвычайно сложных условий также стало невозможно привлечь спасательные вертолеты. Стремительные потоки воды также делают использование лодок слишком опасными.

Сейчас имеем около 100 – 150 вызовов, к которым мы еще не смогли добраться, поскольку это пока невозможно,

– сообщил Эндрю Эдмундс, представитель Австралийской службы по чрезвычайным ситуациям.

Какие прогнозы синоптиков

Синоптики предупреждают, что в ближайшие часы существует угроза новых опасных внезапных паводков. В некоторых районах до конца суток вообще может выпасть до 300 миллиметров осадков. Члены правительства в комментариях для местных СМИ заявили, что "худшее еще не позади".

Затопленный дом в Австралии / Фото EPA/UPG

По словам представителей власти, существует риск того, что водохранилище Варрагамба, которое обеспечивает около 80% потребностей Сиднея в питьевой воде, может выйти из берегов после ночных дождей. На данный момент оно заполнено примерно на 96%.

В марте этого года на Австралию также обрушился тропический циклон "Альфред". Тогда без электричества осталось более 330 тысяч домов и предприятий.