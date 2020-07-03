В западных областях продолжают ликвидировать последствия масштабных наводнений. В горные села Верховинщины 2 июля доставили очередную партию продуктов. Наводнение на Прикарпатье признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня. А уровень воды в реках Прикарпатья 3 – 4 июля снова поднимется.

На Западной Украине продолжаются работы по ликвидации последствий наводнений, сообщает ГСЧС.

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Ситуация по состоянию на 3 июля

Сейчас в западных областях остаются подтопленными 11 населенных пунктов, 5 домов в Тернопольской области, 81 подвал, 172 приусадебных участка.

Разрушены 202,5 километра (280) автодорог и 95 мостов.

Повреждены 549 километров автодорог и 212 мостов.

Удалось спасти 478 человек, эвакуировать – 721.

Кроме того, из подтопленных домов отселили 1 тысячу 324 человек и перевезли через затопленные земельные участки 2 тысячи 565 человек.

За сутки 2 июля откачали 20 456 тысяч кубических метров воды, расчистили 20 метров автодорог, 460 метров русел рек, 140 метров водоотводных сетей.

Помощь в подтопленные села

Горные села Верховинщины остаются отрезанными от окружающего мира. Туда 2 июля направили вертолетом очередную партию продуктов, пишет Kurs.

Благодаря МЧС на вертолете переправили свыше 2 тонн продуктов жителям сел Быстрец и Дземброня Верховинского района,

– говорится в сообщении.

Основа помощи – мука, крупы и хлеб.

К слову, это уже не первая помощь жильцам Верховинщины, доставленная авиацией ГСЧС.

В горные села доставили помощь: смотрите видео

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Наводнение на Прикарпатье-чрезвычайная ситуация госуровня

Затопления в Ивано-Франковской области признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня, сообщил начальник областного управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА Владимир Стебницкий, пишут Versii.

Мы получили экспертное заключение ГСЧС, в котором четко написано, что чрезвычайная ситуация 12 (20) – 24 июня классифицируется как чрезвычайная ситуация государственного уровня,

– заявил Стебницкий.

По его словам, после этого подготовят соответствующее постановление. Оно позволит выплачивать пострадавшим в результате наводнений компенсацию.

Угроза поднятия воды в реках Прикарпатья

ГСЧС также предупреждает, что 3 – 4 июля на реках Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 1 метра 2 июля.

Если дожди будут сильными, возможно формирование местного и склонного стока.

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