У західних областях продовжують ліквідовувати наслідки масштабних повеней. У гірські села Верховинщини 2 липня доставили чергову партію продуктів. Повінь на Прикарпатті визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. А рівень води у річках Прикарпаття 3 – 4 липня знову підніметься.

На Західній Україні тривають роботи з ліквідації наслідків повеней, повідомляє ДСНС.

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Ситуація станом на 3 липня

Наразі в західних областях залишаються підтопленими 11 населених пунктів, 5 будинків у Тернопільській області, 81 підвал, 172 присадибні ділянки.

11 населених пунктів, 5 будинків у Тернопільській області, 81 підвал, 172 присадибні ділянки. Зруйновані 202,5 кілометра (було 280) автодоріг та 95 мостів.

202,5 кілометра (було 280) автодоріг та 95 мостів. Пошкоджені 549 кілометрів автодоріг та 212 мостів.

549 кілометрів автодоріг та 212 мостів. Вдалося врятувати 478 людей, евакуювати – 721.

478 людей, евакуювати – 721. Крім того, з підтоплених будинків відселили 1 тисячу 324 людей та перевезли через затоплені земельні ділянки 2 тисячі 565 людей.

За добу 2 липня відкачали 20 тисяч 456 кубічних метрів води, розчистити 20 метрів автодоріг, 460 метрів русел річок, 140 метрів водовідвідних мереж.

Допомога у підтоплені села

Гірські села Верховинщини залишаються відрізаними від навколишнього світу. Туди 2 липня скерували гелікоптером чергову партію продуктів, пише Kurs.

Завдяки надзвичайникам гелікоптером переправили понад 2 тонни продуктів мешканцям сіл Бистрець та Дземброня Верховинського району,

– йдеться у повідомленні.

Основа допомоги – борошно, крупи та хліб.

До слова, це вже не перша допомога мешканцям Верховинщини, доставлена авіацією ДСНС.

У гірські села доставили допомогу: дивіться відео

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Повінь на Прикарпатті – надзвичайна ситуація держрівня

Затоплення в Івано-Франківській області визнали надзвичайною ситуацією державного рівня, повідомив начальник обласного управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА Володимир Стебницький, пишуть Versii.

Ми отримали експертний висновок ДСНС, в якому чітко написано, що надзвичайна ситуація 12 (20) – 24 червня класифікується як надзвичайна ситуація державного рівня,

– заявив Стебницький.

За його словами, після цього підготують відповідну постанову. Вона дасть змогу виплачувати постраждалим внаслідок повеней компенсацію.

Загроза підняття води у річках Прикарпаття

ДСНС також попереджає, що 3 – 4 липня на річках Івано-Франківської області очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1 метра над рiвнями 2 липня.

Якщо дощі будуть сильними, можливе формування мiсцевого та схилового стоку.

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