Повінь на Західній Україні: рятувальні роботи тривають, а вода в річках може знову піднятися
У західних областях продовжують ліквідовувати наслідки масштабних повеней. У гірські села Верховинщини 2 липня доставили чергову партію продуктів. Повінь на Прикарпатті визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. А рівень води у річках Прикарпаття 3 – 4 липня знову підніметься.
На Західній Україні тривають роботи з ліквідації наслідків повеней, повідомляє ДСНС.
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Ситуація станом на 3 липня
- Наразі в західних областях залишаються підтопленими 11 населених пунктів, 5 будинків у Тернопільській області, 81 підвал, 172 присадибні ділянки.
- Зруйновані 202,5 кілометра (було 280) автодоріг та 95 мостів.
- Пошкоджені 549 кілометрів автодоріг та 212 мостів.
- Вдалося врятувати 478 людей, евакуювати – 721.
- Крім того, з підтоплених будинків відселили 1 тисячу 324 людей та перевезли через затоплені земельні ділянки 2 тисячі 565 людей.
- За добу 2 липня відкачали 20 тисяч 456 кубічних метрів води, розчистити 20 метрів автодоріг, 460 метрів русел річок, 140 метрів водовідвідних мереж.
Допомога у підтоплені села
Гірські села Верховинщини залишаються відрізаними від навколишнього світу. Туди 2 липня скерували гелікоптером чергову партію продуктів, пише Kurs.
Завдяки надзвичайникам гелікоптером переправили понад 2 тонни продуктів мешканцям сіл Бистрець та Дземброня Верховинського району,
– йдеться у повідомленні.
Основа допомоги – борошно, крупи та хліб.
До слова, це вже не перша допомога мешканцям Верховинщини, доставлена авіацією ДСНС.
У гірські села доставили допомогу: дивіться відео
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Повінь на Прикарпатті – надзвичайна ситуація держрівня
Затоплення в Івано-Франківській області визнали надзвичайною ситуацією державного рівня, повідомив начальник обласного управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА Володимир Стебницький, пишуть Versii.
Ми отримали експертний висновок ДСНС, в якому чітко написано, що надзвичайна ситуація 12 (20) – 24 червня класифікується як надзвичайна ситуація державного рівня,
– заявив Стебницький.
За його словами, після цього підготують відповідну постанову. Вона дасть змогу виплачувати постраждалим внаслідок повеней компенсацію.
Загроза підняття води у річках Прикарпаття
ДСНС також попереджає, що 3 – 4 липня на річках Івано-Франківської області очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1 метра над рiвнями 2 липня.
Якщо дощі будуть сильними, можливе формування мiсцевого та схилового стоку.
Повінь на Західні Україні: що відомо
- Захід постраждав від повеней: будинки та дороги затопило, людей евакуювали.
- Наразі відомо про трьох жертв стихії.
- Опади призвели до масштабних паводків у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, та Закарпатській областях.
- Найскладніша ситуація на Прикарпатті та Буковині.
- Для ліквідації наслідків негоди потрібно понад два мільярди гривень.