01:00
26 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин может захватить Лондон. Страшная помста президента РФ
      Вєсті Кремля
      19:07, 25 мая
      Вести.UA. Жир: Луценко хочет к Зеленскому. Карьера Гройсмана в шоубизе
      Вєсті.UA
      16:40, 25 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Наводнение на Закарпатье наделало убытков на 100 миллионов гривен

      53 Читати новину українською
      Наводнение на Закарпатье
      Наводнение на Закарпатье / Dsns.gov.ua

      Убытки в результате паводка на Закарпатье составляют 100 миллионов гривен. Именно столько денег нужно, чтобы отремонтировать поврежденные гидротехнические сооружения, насыпи и дамбы.

       

      Закарпатье и Ивано-Франковскую область уже несколько дней заливают сильные дожди, из-за чего уровень воды в реках резко поднялся, они вышли из берегов и затопили дома и земельные участки людей. 24 мая президент Владимир Зеленский издал указ о преодолении последствий непогоды.

      Читайте также:  Обесточенные села и подтопленные хозяйства: как в Украине борются с непогодой

      В пострадавших от наводнения районах Закарпатья 24 мая были созданы специальные комиссии. Они по специальной разработанной правительством методике начинают документировать поврежденные объекты. Это работа на несколько недель, и только тогда  можно будет выяснить, сколько на самом деле денег нужно на ремонт, сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас.

      Смотрите видео наводнения на Закарпатье:

      Тем временем ситуация в подтопленных районах Закарпатья стабилизируется.

      По основным рекам пошел спад, серьезный спад. Это очень хорошо, потому что если бы еще немного – могли бы быть новые подтопления. Впрочем, наряду с этим, новые грозы, в некоторых районах проходят. Поэтому, вероятно, еще будет подниматься уровень воды в тех реках, где он опустился. Мы надеемся, что обойдется без новых подтоплений,
      – рассказал Галас в комментарии УНН.

      Какие последствия наводнения в Украине?
      В течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей было частично подтоплено около 2 тысяч домов, более 7 тысяч 300 домохозяйств, 8 тысяч 800 гектаров сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 километров покрытия автодорог, обесточено 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов.

      Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где в 94 населенных пунктах было подтоплено более 1 тысячи 800 жилых домов и 6 тысяч 700 домохозяйств, 8 тысяч 500 гектаров сельхозугодий и пастбищ, повреждено 14 километров берегов и свыше 950 зданий и сооружений.

      blog_ava
      Агрессия РФ вблизи Керченского пролива: украинский суд разрешил задержать 15 военных РФ
      25 мая
      825
      Теги: Новости Украины Наводнение в Украине Новости Закарпатья Чрезвычайное происшествие Непогода в Украине
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 25 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      25 мая , 22:30 За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      Віталій Шабунін 295
      Главные новости 25 мая: решение трибунала ООН и открытие "моста Кличко"
      25 мая , 22:18 Главные новости 25 мая: решение трибунала ООН и открытие "моста Кличко"
      294
      Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      25 мая , 22:03 Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      Ольга Черненко 1004
      В Киеве торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный "мост Кличко": фото и видео
      25 мая , 20:40 В Киеве торжественно открыли новый пешеходно-велосипедный "мост Кличко": фото и видео
      1570
      Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
      25 мая , 20:33 Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
      Євгенія Мазур 1458
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук