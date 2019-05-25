Наводнение на Закарпатье наделало убытков на 100 миллионов гривен

Убытки в результате паводка на Закарпатье составляют 100 миллионов гривен. Именно столько денег нужно, чтобы отремонтировать поврежденные гидротехнические сооружения, насыпи и дамбы.

Закарпатье и Ивано-Франковскую область уже несколько дней заливают сильные дожди, из-за чего уровень воды в реках резко поднялся, они вышли из берегов и затопили дома и земельные участки людей. 24 мая президент Владимир Зеленский издал указ о преодолении последствий непогоды.

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В пострадавших от наводнения районах Закарпатья 24 мая были созданы специальные комиссии. Они по специальной разработанной правительством методике начинают документировать поврежденные объекты. Это работа на несколько недель, и только тогда можно будет выяснить, сколько на самом деле денег нужно на ремонт, сообщил исполняющий обязанности председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас.

Смотрите видео наводнения на Закарпатье:

Тем временем ситуация в подтопленных районах Закарпатья стабилизируется.

По основным рекам пошел спад, серьезный спад. Это очень хорошо, потому что если бы еще немного – могли бы быть новые подтопления. Впрочем, наряду с этим, новые грозы, в некоторых районах проходят. Поэтому, вероятно, еще будет подниматься уровень воды в тех реках, где он опустился. Мы надеемся, что обойдется без новых подтоплений,

– рассказал Галас в комментарии УНН.

Какие последствия наводнения в Украине?

В течение последней недели на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей было частично подтоплено около 2 тысяч домов, более 7 тысяч 300 домохозяйств, 8 тысяч 800 гектаров сельхозугодий в 162 населенных пунктах, размыто около 100 километров покрытия автодорог, обесточено 197 и нарушено газоснабжение 2 населенных пунктов.



Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской и Закарпатской областях, где в 94 населенных пунктах было подтоплено более 1 тысячи 800 жилых домов и 6 тысяч 700 домохозяйств, 8 тысяч 500 гектаров сельхозугодий и пастбищ, повреждено 14 километров берегов и свыше 950 зданий и сооружений.