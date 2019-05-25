Обесточенные села и подтопленные хозяйства: как в Украине борются с непогодой

В Украине продолжают бороться с последствиями непогоды. А синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер в течение и этих выходных.

Шквальный ветер и грозы ночью обесточили почти семьдесят населенных пунктов в пяти областях, больше всего в Житомирской,. Чтобы людям снова вернуть электричество в дома, выехали несколько бригад ремонтников.

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На Буковине после ливня улицы в селе Волока превратились в настоящие реки, а местами выпал град.

На Прикарпатье до сих пор приходят в себя от паводков, которые в понедельник затопили чуть ли не пол-области. В нескольких населенных пунктах в воде до сих пор три десятка усадеб.



Непогода в Прикарпатье



Непогода в Прикарпатье

Еще меньше повезло Закарпатью. Из-за аномальных осадков затоплены более двухсот частных домов, подвалов и огородов. Такого здесь не видели 20 лет. Гектары земель и пастбищ больше похожи на рисовые поля. Последствия сильного дождя ликвидируют спасатели.

На местах работают комиссии, которые подсчитывают ущерб, нанесенный непогодой. Специалисты управления водного хозяйства жалуются, что последние четыре года отрасль совсем не финансировали. Поэтому никаких противопаводковых мероприятий на Закарпатье не проводили.

Здесь не потянет дотационная область таких защитных сооружений, это нужна государственная поддержка этой программы,

– сказал главный специалист бассейнового управления водных ресурсов реки Тиса Владимир Чипак.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий стихии на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.